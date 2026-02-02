المخرج أحمد خالد موسى يعلق على قرار ابتعاد عمرو سعد عن الدراما التليفزيونية

18 حجم الخط

علق المخرج أحمد خالد موسى على قرار ابتعاد الفنان عمرو سعد عن الدراما التليفزيونية، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل “إفراج”، الذي يقوم ببطولته ويخرجه موسى.

وكتب مخرج مسلسل “إفراج” منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مازحا: “ اعتزال الدراما التليفزيونية إيه اللي عمرو سعد بيتكلم عنها؟… أنا هفضل وراه لحد لما ينتحر”.

عمرو سعد: لا اعتزال للفن ورغبة قوية في العودة للسينما دون التخلي عن الدراما

وكان الفنان عمرو سعد أعلن الابتعاد عن الدراما التليفزيونية بدءا من العام المقبل، وهذا ما فهمه البعض أنه قرار اعتزال البطولات الدرامية بشكل كامل.

ونفى عمرو سعد ما تردد حول اتخاذه قرار الاعتزال، مؤكدًا أنه لم يفكر في الابتعاد عن الفن، لكنه يملك رغبة قوية في العودة بقوة إلى الأعمال السينمائية، دون أن يكون ذلك على حساب الدراما التلفزيونية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، أن السينما تمثل محطة مهمة في مسيرته، لكنه لن يتوقف عن تقديم الأعمال الدرامية التي حققت له نجاحات واسعة خلال السنوات الماضية.

مسلسل «إفراج» في رمضان 2026 تجربة مختلفة تليق بالدراما المصرية

وأشار الفنان عمرو سعد إلى أن مسلسله الجديد «إفراج»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، سيكون عملًا مميزًا ومختلفًا، مؤكدًا أنه يليق بتاريخ الدراما المصرية ويقدم مضمونًا قويًا.

وأضاف أن العمل يحمل مسؤولية كبيرة، خاصة في ظل متابعة ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

الدراما المصرية صنعت نجومًا حقيقيين وقدمت قضايا واقعية لا تشبه محتوى السوشيال ميديا

واختتم عمرو سعد تصريحاته بالتأكيد على أن الدراما المصرية نجحت في صناعة نجوم حقيقيين، وقدمت قضايا واقعية تمس حياة الناس، بعكس ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى يعتمد على الخيال والمبالغة.

وشدد على أن قوة الدراما المصرية تكمن في الصدق، والطرح الواقعي، والارتباط بقضايا المجتمع، وهو ما يجعلها حاضرة بقوة في وجدان المشاهد العربي.

