رياضة

تشكيل الهلال وأهلي جدة بقمة الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الهلال وأهلي جدة، التشكيل الرسمي لقمة اليوم ضمن  مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

وجاء تشكيل الهلال أمام الأهلي كالتالي:

 

 

وجاء تشكيل أهلي جدة أمام الهلال كالتالي: 

ترتيب الهلال وأهلي جدة بالدوري السعودي 

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي  برصيد 46 نقطة، لكنه فقد 4 نقاط في آخر جولتين بالتعادل أمام الرياض والقادسية، لتصبح صدارته مهددة بعدما تقلص الفارق بينه وبين ملاحقيه النصر والأهلي إلى 3 نقاط فقط، حيث يملك كل منهما 43 نقطة.

وتحمل مباراة الليلة الرقم 34 في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في دوري روشن، حيث يتفوق الهلال بـ 16 فوزًا مقابل 5 انتصارات للأهلي، فيما حضر التعادل في 12 مواجهة آخرها مباراة الدور الأول التي حسمها التعادل الإيجابي 3-3.

فيما تأكد غياب المدافع الدولي التركي ميريح ديميرال عن صفوف الأهلي بسبب الإصابة، في ضربة موجعة للمنظومة الدفاعية، نظرًا لأهميته كأحد أعمدة الخط الخلفي، ودوره البارز في المواجهات الكبرى.

ويمثل غياب ديميرال اختبارًا حقيقيًا للجهاز الفني، الذي سيكون مطالبًا بإيجاد البديل الأنسب بجوار روجر إيبانيز، من أجل الحد من خطورة هجوم الهلال، المعروف بقدرته على استغلال أنصاف الفرص والضغط العالي.

الجريدة الرسمية