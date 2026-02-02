الملاهي تجذب الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

وسط أجواء من البهجة والمرح في الأيام الأخيرة لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 لعام 2026، شهدت المنطقة المخصصة للأطفال إقبالا من العائلات والأطفال.

حيث تحولت منطقة الألعاب الي منطقة المتعة والراحة للاطفال بعد تعب التجول داخل المعرض، فتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فياو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.