ثقافة وفنون

الملاهي تجذب الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وسط أجواء من البهجة والمرح في الأيام الأخيرة لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 لعام 2026، شهدت المنطقة المخصصة للأطفال إقبالا من العائلات والأطفال.

حيث تحولت منطقة الألعاب الي منطقة المتعة والراحة للاطفال بعد تعب التجول داخل المعرض، فتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

