وزير الخارجية الأردني يدعو نظيره الإيراني إلى اعتماد الدبلوماسية لإنهاء الأزمة

18 حجم الخط

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين، على ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لحل الملفات الإقليمية، في إطار جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة اعتماد الدبلوماسية لحل الأزمات

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الصفدي أكد دعم المملكة لكل الجهود المستهدفة خفض التصعيد وإنهاء التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، معربا عن الأمل في أن تؤدي الحلول الدبلوماسية إلى استقرار دائم وشامل.

وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت برفض خرق سيادة الدول واحترام القانون الدولي. وشدّد بشكل واضح وحاسم على أن "الأردن لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي أو منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه".

التطورات الأمنية في الشرق الأوسط

من جانبه، ثمن الوزير الإيراني عباس عراقجي مواقف الأردن وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء التوتر وتفعيل الحوار لتحقيق ذلك.

يأتي هذا الاتصال في إطار سلسلة اتصالات ومشاورات إقليمية ودولية مكثفة تُجرى حاليا لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، والبحث عن سبل لحل الخلافات عبر القنوات السياسية والحوار المباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.