التحفظ على 20 ألف قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع في طنطا

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة تموينية مكبرة بدائرة بندر طنطا، وتمكنت من ضبط 20 ألف قطعة حلويات فاسدة ومجهولة المصدر.

وتشكلت الحملة من إدارة الرقابة التموينية تحت إشراف أحمد ورد مدير الإدارة، وعضوية كل من خالد مرعي وأحمد عبد الله مفتشي إدارة تموين الغربية.



وأسفرت الحملة التى استهدفت مصنع حلويات بمدينة طنطا عن التحفظ على 20 ألف قطعة حلويات بطعم الحليب والشيكولاتة لثبوت الغش التجاري، وتدوين بيانات مخالفة للحقيقة مع الاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يشكل خطرا على صحة المواطنين.



كما تمكنت الحملة من التحفظ على 3 براميل عسل جلوكوز مجهولة المصدر داخل أحد مصانع الحلويات دون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها بوزن 300 كجم للبرميل الواحد بإجمالي وزن 900 كجم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.



وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات التموينية المكثفة على مدار الساعة وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة.

وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية والدورية بجميع مراكز المحافظة وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تتعلق بالسلع الغذائية المدعمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.