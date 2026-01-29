ضبط ربع طن شيكولاتة فاسدة بالغربية

18 حجم الخط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز كفر الزيات في إطار تشديد الرقابة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

حيث شكلت حملة تموينية بإدارة تموين كفر الزيات وعضوية مفتشي الرقابة التموينية بالإدارة، وأسفرت عن ضبط أحد أصحاب مخازن بيع المواد الغذائية لحيازته وعرضه للبيع كمية من الشيكولاتة منتهية الصلاحية تم ضبطها قبل طرحها بالأسواق، بكمية قدرها 250 كجم (ربع طن).

وكما تم تحرير محضر جنحة ضد أحد أصحاب مصانع الرنجة بـ مدينة كفر الزيات لحيازته كمية من الملح مجهول المصدر متحجر ومشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي بكمية قدرها طن ونصف، وتحرير محضر جنحة ضد أحد أصحاب المطاعم لحيازته وعرضه للبيع كمية من السجق المشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي بكمية قدرها 20 كجم، وتحرير محضر جنحة ضد أحد أصحاب محال المقالي والتسالي لحيازته وعرضه للبيع شيكولاتة منتهية الصلاحية بكمية قدرها 9 كجم قبل طرحها بالأسواق.



وفي سياق متصل تم المرور على عدد من المخابز وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر إثبات حالة نقص وزن ما بين الشريحة الأولى والثانية وتحرير محضر إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين وتحرير محضر إثبات حالة لعدم إعطاء المواطنين بون الصرف.

تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة.

وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية والدورية بجميع مراكز المحافظة وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تتعلق بالسلع الغذائية المدعمة.

