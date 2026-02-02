الغرف التجارية: 30% زيادة في عدد معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل لـ 25%

18 حجم الخط

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بـ الاتحاد العام للغرف التجارية، أن معارض «أهلًا رمضان» تمثل خطوة محورية ضمن خطة متكاملة لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، بما يتيح للأسر المصرية تلبية احتياجاتها الرمضانية بسهولة ويسر، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

المعارض تتيح للأسر المصرية تلبية احتياجاتها الرمضانية بسهولة ويسر

وأوضح بشاي أن عدد معارض «أهلًا رمضان» شهد زيادة ملحوظة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم افتتاح 129 معرضًا حتى الآن، إلى جانب 107 شوادر، مع استمرار الاستعدادات لافتتاح 167 معرضًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، في مختلف المحافظات، بما يعزز من انتشار المعارض وسهولة الوصول إليها.

وأشار إلى أن معارض «أهلًا رمضان» 2026 تقدم تخفيضات حقيقية تتراوح ما بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، مؤكدًا أن المعارض تطرح مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، وتشمل: السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، والدقيق، واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، إلى جانب عدد من السلع المنزلية الأساسية.

وأضاف بشاي أن معارض «أهلًا رمضان» 2026 تولي اهتمامًا خاصًا بسلع ياميش رمضان، حيث تشمل تشكيلة متنوعة من المنتجات، من بينها: البلح الجاف ونصف الجاف، والفول السوداني المجروش، والكاجو، والزبيب، وعين الجمل إكسترا، واللوز، والفستق الأمريكي، والتين المجفف، وقمر الدين (المصري والسوري)، والقراصيا، وجوز الهند نصف الدسم، بأسعار تنافسية وجودة مناسبة.

وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين على أهمية الإعلان الواضح عن الأسعار، وإلزام جميع التجار بوضع تسعيرة ظاهرة للسلع داخل المعارض، بما يعزز مبادئ الشفافية ويحمي المستهلك من أي ممارسات مغالى فيها.

كما أكد أن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يمنح الدولة القدرة على التدخل السريع وضخ كميات إضافية عند الحاجة، الأمر الذي يسهم في منع حدوث أزمات أو فجوات في المعروض، وضمان استقرار الأسواق خلال الموسم الرمضاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.