الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسعار خارج المنافسة، زراعة الجيزة تطلق شادر «أهلًا رمضان» بخصومات قوية

شادر أهلا رمضان
شادر أهلا رمضان
أعلنت مديرية الزراعة بالجيزة عن طرح كميات متنوعة من ياميش رمضان والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعمة من خلال الشادر المقام بالمنفذ داخل المديرية، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعاملين وأهالي المنطقة.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإقامة الشادر بعد الحصول على موافقة محافظ الجيزة، في إطار دعم جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة قبل وخلال شهر رمضان المبارك، والمساهمة في ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
 

 

أسعار ياميش رمضان 

وشملت قائمة الأسعار المطروحة بالشادر عددًا كبيرًا من أصناف ياميش رمضان والمكسرات والتمور وجوز الهند والزبيب والقراصيا والتين المجفف والمشمشية واللوز والفستق والكاجو والسوداني، إلى جانب العرقسوس والبلح بأنواعه، وذلك بأوزان وأسعار متنوعة تناسب مختلف الفئات.
 

وأوضحت مديرية الزراعة بالجيزة أن الأسعار المعلنة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر المصرية وتوفير احتياجات شهر رمضان بجودة مناسبة وسعر مخفض، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية.
 

ويشهد شادر «أهلًا رمضان» إقبالًا متزايدًا من العاملين بالمديرية والمواطنين، في ظل توافر السلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مدعمة، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها ودعم المواطنين خلال الموسم الرمضاني.

