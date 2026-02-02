محافظ البحيرة: تجهيز 53 منفذًا للسلع الغذائية استعدادا لاستقبال شهر رمضان

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، استعداد المحافظة الكامل لشهر رمضان المبارك وحرصها على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر.

تجهيز 53 منفذًا كمرحلة أولى لتوفير السلع الأساسية

ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة توافر السلع الأساسية يوميًا في مختلف المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية، والتأكد من جودة المنتجات والأسعار المخفضة، وفي هذا الإطار، تم الانتهاء من تجهيز 53 منفذًا كمرحلة أولى بهدف توفير السلع الأساسية بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، مع التوسع في نقاط البيع والمنافذ، إلى جانب الشوادر والمنافذ الثابتة، لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الرمضانية وتخفيف الضغط على الأسواق،كما يجري حاليًا التجهيز لافتتاح معارض "أهلًا رمضان" في مختلف مدن ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

توافر السلع بكميات كافية وبجودة عالية

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على تكثيف الحملات الرقابية طوال الشهر الكريم بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام العمل بالمعارض والشوادر، وتوافر السلع بكميات كافية وبجودة عالية، والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

افتتاح الأسبوع الأول من الشهر الجاري

وجهت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشددةً على ضرورة الانتهاء من جميع تجهيزات معارض «أهلًا رمضان» وافتتاحها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مبادرة قطار الخير

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استثمار نجاح مبادرة «قطار الخير»، التي أطلقتها المحافظة خلال الشهر الكريم العام الماضي، بالتوسع في الفاعليات والأنشطة المتنوعة والمسابقات الدينية، والأنشطة الاجتماعية والترفيهية، إلى جانب تقديم مساعدات للعرائس الأولى بالرعاية، ودعم الغارمات، وتنفيذ مبادرات للعلاج على نفقة الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.