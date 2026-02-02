الإثنين 02 فبراير 2026
أخبار مصر

قبل غلق الموقع، اعرف الموعد النهائي لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
يتابع  طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم موعد غلق باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026. حتى لا تفوت أبناءهم فرصة التقديم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نهاية الأسبوع الجاري، الموافق 5 فبراير 2026، ستكون آخر فرصة لتسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم للامتحانات.
 

وأكدت الوزارة أن التسجيل عبر الموقع الرسمي يُعد شرطًا أساسيًا لدخول امتحانات الثانوية العامة، مشددة على ضرورة سرعة إنهاء الطلاب لإجراءات التسجيل ومراجعة البيانات بدقة قبل الموعد النهائي، لتفادي الوقوع في أي مشكلات قد تعيق دخولهم الامتحانات.
 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن المدارس تواصل متابعة موقف الطلاب المتأخرين عن التسجيل، مع تقديم الدعم الفني اللازم لهم، خاصة فيما يتعلق بتحديث البيانات ورفع الصور الشخصية واختيار المواد الدراسية بشكل صحيح.
 

كما دعت الوزارة الطلاب إلى عدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة قبل غلق الموقع، لتجنب الضغط على المنصة الإلكترونية أو حدوث أعطال تقنية قد تؤثر على إتمام عملية التسجيل في الوقت المحدد.
 

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

ويُذكر أن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 يُعد خطوة أساسية ضمن استعدادات الوزارة لتنظيم الامتحانات، وحصر أعداد الطلاب المتقدمين، وتجهيز اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.
 

