أخبار مصر

هل يمكن إعادة الثانوية العامة لتحسين المجموع؟ التعليم تجيب

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
تصدّر موضوع إعادة امتحانات الثانوية العامة بغرض تحسين المجموع محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشورات توضح القواعد المنظمة لدخول الطلاب الامتحانات مرة أخرى، وما إذا كان يحق للناجحين إعادة المحاولة لتحسين درجاتهم.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن اللائحة المنظمة لامتحانات الثانوية العامة تفرض قواعد صارمة بشأن إعادة الامتحانات، مشددة على أن الهدف الأساسي من الإعادة هو تمكين الطالب الراسب أو المتغيب من استكمال فرصته التعليمية، وليس تحسين المجموع للطلاب الناجحين.

حالات إعادة امتحانات الثانوية العامة
 

وبحسب القواعد الرسمية، فإن حالات إعادة دخول امتحانات الثانوية العامة تنحصر في الآتي:
 

الطالب الراسب: يحق له التقدم لأداء الامتحان مرة أخرى في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها فقط.
 

الطالب المتغيب: يُسمح له بإعادة الامتحان في المواد التي لم يؤدِّها بسبب الغياب.
 

الطالب الناجح: لا يجوز له التقدم مرة أخرى للامتحانات بهدف تحسين الدرجات أو رفع المجموع.
 

الغياب المتكرر يؤدي للرسوب
 

وأوضحت القواعد أن الطالب الذي يرسب أو يتغيب عن أكثر من مادتين يُعتبر راسبًا في العام الدراسي بالكامل، ويخضع لقواعد الإعادة وفق الضوابط المحددة من الوزارة.
 

لا لإعادة الامتحانات من أجل “تحسين المجموع”
 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن إعادة امتحانات الثانوية العامة بغرض تحسين المجموع غير مسموح بها نهائيًا، مؤكدة أن النظام الحالي يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع الضغط النفسي المتكرر على الطلاب، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
 

وأضافت المصادر أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فرص رسمية لتحسين المجموع عبر إعادة الامتحان غير صحيح، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط.
 

تحذير للطلاب وأولياء الأمور
 

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية، خاصة في ظل تزايد الصفحات التي تنشر أخبارًا غير دقيقة عن قواعد إعادة امتحانات الثانوية العامة.
 

