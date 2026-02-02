الإثنين 02 فبراير 2026
الري تطلق برنامجًا لتدريب طلاب المدارس الفنية على تشغيل محطات الطلمبات

برنامج تدريب طلاب المدارس الفنية على تشغيل محطات الطلمبات
افتتحت الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "تشغيل وصيانة محطات الطلمبات ومعالجة المياه"، والذي يستهدف طلاب المدارس الفنية بهدف ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي ورفع كفاءتهم في المجالات المرتبطة بقطاع المياه.
 

إعداد طلاب المدارس الفنية لسوق العمل 

ويأتي البرنامج ضمن خطة تدريبية متكاملة تهدف إلى إعداد طلاب المدارس الفنية لسوق العمل وتنمية مهاراتهم الفنية والتقنية، بما يسهم في تأهيل جيل قادر على المشاركة الفعالة في مشروعات البنية التحتية وقطاع المياه. ويشمل البرنامج تعريف الطلاب بأنشطة وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات والمواقع الحيوية.
 

وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج مشاركة 19 طالبًا كتجربة أولى خلال العام الدراسي الحالي، بواقع 10 طلاب من مدارس محافظة البحيرة و9 طلاب من مدرسة بني سويف، في خطوة تمهيدية لتعميم التجربة مستقبلًا على نطاق أوسع.
 

وجدير بالذكر أن الطلاب المشاركين ملتحقون بمدارس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويتم إعدادهم تمهيدًا للعمل بمحطات الطلمبات كفنيي تشغيل وصيانة بمحطات وجهات وزارة الموارد المائية والري، بما يدعم خطط الدولة في تطوير منظومة إدارة المياه ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.
 

وشارك في افتتاح البرنامج التدريبي عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم: المهندس أشرف درويش رئيس قطاع الري، العميد خالد المهدي المشرف على مدارس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمود غلوش العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للري والصرف، المستشار أسامة عدس المستشار القانوني للشركة القابضة والعضو المنتدب المالي إلى جانب قيادات الشركة القابضة للري والصرف، وممثلي مكتب الوكيل الدائم، وقيادات وزارة الموارد المائية والري، ورؤساء الإدارات المركزية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي بني سويف والبحيرة، ومديري وممثلي المدارس.
 

ويعكس هذا البرنامج حرص وزارة الموارد المائية والري على بناء كوادر فنية مؤهلة قادرة على دعم مشروعات الدولة في قطاع المياه وتحقيق الاستدامة في تشغيل وصيانة البنية التحتية المائية.
 

