“الزراعة” تكشف حصاد يناير 2026 لمركز بحوث الصحراء.. دعم المزارعين وتطوير الثروة الحيوانية.. والتوسع الزراعي في سيناء وأسوان “أبرز الجهود”

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا شاملًا حول الجهود والأنشطة والفعاليات البحثية والميدانية والإرشادية التي نفذها مركز بحوث الصحراء خلال شهر يناير 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء: إن المركز كثف جهوده خلال شهر يناير لدعم التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الصحراوية، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في دعم المزارعين والمربين، وتطوير الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وضمان استدامة الموارد الزراعية والبيطرية.

اعتماد أول تشكيل رسمي لمجلس تحسين الأراضي منذ 50 عامًا

وأوضح شوقي أن المركز شارك في اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي برئاسة وزير الزراعة، وذلك بعد اعتماد أول تشكيل رسمي للمجلس منذ 50 عامًا، حيث أكد الاجتماع أهمية دور الجهاز في الحفاظ على خصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية، مع التركيز على دعم صغار المزارعين وتطوير خدمات الميكنة الزراعية الحديثة، خاصة التسوية بالليزر وتطوير الري الحقلي لترشيد استخدام المياه، إلى جانب التأكيد على تكامل الجهود البحثية والتنفيذية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وفي إطار دعم وتطوير الثروة الحيوانية، نظم المركز من خلال قسم تربية الحيوان بشعبة الإنتاج الحيواني والداجني ورشة عمل تناولت التحسين الوراثي للسلالات المحلية باستخدام المسح الجينومي والواسمات الجزيئية، مع الحفاظ على قدرة السلالات المصرية على التكيف ومقاومة الأمراض، حيث تم استعراض نتائج تطبيقية على الأغنام والماعز والجاموس، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مزارع الإنتاج الحيواني لزيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي.

كما تم تنظيم ورشة عمل بواحة سيوة بعنوان «التحديات البيطرية وسبل تنمية الثروة الحيوانية»، بهدف دعم المربين ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني، حيث ناقشت الورشة التحديات الصحية والبيطرية وسبل الوقاية من الأمراض، وتحسين التغذية، واستغلال الموارد المحلية لتعزيز استدامة الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وفي إطار تعزيز التعاون البحثي الدولي، استقبل رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور زيهوا جيانغ، أستاذ بجامعة ولاية واشنطن، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات تربية الحيوان والوراثة الجزيئية، وذلك ضمن برامج التبادل العلمي ومنحة فولبرايت، حيث شملت الزيارة تفقد معمل الوراثة الجزيئية بالمركز واستعراض الإمكانيات البحثية والدراسات الجارية على الأغنام والماعز المحلية، إلى جانب مناقشة تنفيذ دراسات متقدمة في المسح الجينومي وإعداد خرائط وراثية لدعم برامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، خاصة في البيئات الصحراوية.

الأنشطة الميدانية والإرشادية

وعلى صعيد الأنشطة الميدانية والإرشادية، نفذ المركز جولات ميدانية بعدد من التجمعات التنموية ضمن مبادرة «اسأل واستشير» بشمال وجنوب سيناء لدعم المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية، حيث تم تفقد الزراعات الشتوية من القمح والشعير والزيتون، وتقديم التوصيات الفنية الخاصة بالخدمة الشتوية والوقاية من الآفات.

كما تفقد رئيس المركز ونائب رئيس المركز الأنشطة البحثية بمحطة بحوث توشكى، بما في ذلك الزراعات القائمة من النخيل والبرمودا، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ التوصيات الفنية لرفع الإنتاجية، وإبراز دور المحطة في إنتاج فسائل النخيل بزراعة الأنسجة الملائمة لظروف المنطقة، إلى جانب تعزيز الدور الإرشادي والخدمي للمحطة لدعم الاستدامة الزراعية والتوسع الزراعي بتوشكى.

وفي سياق متصل، واصل مركز بحوث الصحراء تنفيذ دراسات حصر وتصنيف الأراضي بمشروع «سنابل سونو» بغرب كوم أمبو بمحافظة أسوان، على مساحة تقترب من 78 ألف فدان، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع الزراعي وزيادة الرقعة المزروعة، حيث تهدف هذه الدراسات إلى تقييم صلاحية الأراضي للزراعة وتحديد التراكيب المحصولية ونظم الإدارة المناسبة، بما يضمن نجاح واستدامة مشروعات التنمية الزراعية بمحافظة أسوان.

