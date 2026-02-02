طب الإسكندرية تطلق قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي عزبة النهضة

18 حجم الخط

أطلقت كلية الطب بجامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي عزبة النهضة بمنطقة العامرية.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز دورها المجتمعي وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

جاءت القافلة تحت إشراف وتنظيم الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صدقة، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور تامر عبد الله إلى أن تنظيم هذه القافلة يأتي في إطار رؤية جامعة الإسكندرية لتعزيز التكامل بين التعليم الطبي وخدمة المجتمع، وإتاحة الرعاية الصحية لأكبر عدد من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعكس رسالة الجامعة في المسؤولية المجتمعية والالتزام بالخدمة العامة، وأضاف أن القافلة شهدت مشاركة متميزة من 38 طالبًا وطالبة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إلى جانب 10 أطباء متخصصين في خمس تخصصات طبية مختلفة، بالتعاون مع كلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، ومعهد البحوث الطبية، وأسرة «طبيب من أجلك»، حيث التزم الجميع بأداء واجبهم على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور محمد صدقة أن القافلة قدمت خدمات طبية متكاملة، حيث تم الكشف الطبي على إجمالي 725 حالة، موزعة على النحو التالي: 155 حالة عظام، و155 حالة أطفال، و125 حالة باطنة، و180 حالة جلدية، و110 حالات أسنان، مع التأكيد على توفير الأدوية مجانًا للمرضى، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج، ولفت إلى أن فعاليات القافلة تضمنت أيضًا تنظيم حملات توعوية صحية بالتعاون مع قسم طب المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الثقافة الطبية لدى المواطنين.

