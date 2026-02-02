إزالة التعديات على أملاك الدولة بطريق 17 بإسكان دمياط الجديدة

18 حجم الخط

شدد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على ضرورة التصدي الحاسم وبكل قوة لأي محاولات تعدٍّ على أملاك الدولة، والتصدي لكافة مظاهر الإشغالات والمخالفات.

​حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة بمحيط ميناء دمياط

و​قاد محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة وضمن حدود نزع الملكية على جانبي طريق "17 إسكان" الرابط بين مدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط.

جاءت الحملة بمشاركة ميدانية من المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

​متابعة لحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية

و​لم تقتصر الحملة على التواجد الميداني فقط، بل تمت متابعة كافة التفاصيل والتحركات لحظة بلحظة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لضمان إحكام السيطرة وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه القوات المنفذة للإزالة.

​استرداد أراضي الدولة وتوسعة المحاور المرورية الحيوية بمشاركة مديرية الطرق

و​نجحت القوات المشاركة في الحملة من استرداد مساحات واسعة من الأراضي التي تم التعدي عليها سابقا داخل حدود نزع الملكية الخاصة بالطريق، حيث باشرت المعدات الثقيلة أعمال نقل الحواجز الخرسانية وإعادة تموضعها في المسارات القانونية الصحيحة بما يضمن توفير المساحة الكافية لمرور السيارات والشاحنات بكل سهولة، ويهدف هذا التحرك إلى إنهاء أي اختناقات مرورية في هذا الشريان الحيوي الذي يربط بين مداخل ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة ويخدم حركة الانتقال باتجاه مدينة رأس البر والمنطقة الحرة مما يعزز من كفاءة شبكة الطرق اللوجستية في المحافظة.

​سيولة مرورية وتوسعة لمداخل مدينة رأس البر والمنطقة الحرة

و​أسفرت جهود الحملة عن نجاح كبير في استرداد مساحات واسعة من الأراضي المتعدى عليها داخل حدود نزع ملكية الطريق.

كما قامت المعدات بنقل الحواجز الخرسانية ووضعها في مكانها الصحيح على حدود الطريق القانونية،

وأكدت محافظة دمياط استمرار هذه الحملات بشكل دوري لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى والحفاظ على هيبة الدولة وحق المواطنين في طرق آمنة ومنظمة.

