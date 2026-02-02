الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة التعديات على أملاك الدولة بطريق 17 بإسكان دمياط الجديدة

حملة مكبرة لازالة
حملة مكبرة لازالة من الاشغالات والمخالفات بطريق دمياط الجديد
18 حجم الخط

شدد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على ضرورة التصدي الحاسم وبكل قوة لأي محاولات تعدٍّ على أملاك الدولة، والتصدي لكافة مظاهر الإشغالات والمخالفات.

​حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة بمحيط ميناء دمياط

و​قاد محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة وضمن حدود نزع الملكية على جانبي طريق "17 إسكان" الرابط بين مدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط. 

جاءت الحملة بمشاركة ميدانية من المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

​متابعة لحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية

و​لم تقتصر الحملة على التواجد الميداني فقط، بل تمت متابعة كافة التفاصيل والتحركات لحظة بلحظة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لضمان إحكام السيطرة وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه القوات المنفذة للإزالة.

​استرداد أراضي الدولة وتوسعة المحاور المرورية الحيوية بمشاركة مديرية الطرق

و​نجحت القوات المشاركة في الحملة من استرداد مساحات واسعة من الأراضي التي تم التعدي عليها سابقا داخل حدود نزع الملكية الخاصة بالطريق، حيث باشرت المعدات الثقيلة أعمال نقل الحواجز الخرسانية وإعادة تموضعها في المسارات القانونية الصحيحة بما يضمن توفير المساحة الكافية لمرور السيارات والشاحنات بكل سهولة، ويهدف هذا التحرك إلى إنهاء أي اختناقات مرورية في هذا الشريان الحيوي الذي يربط بين مداخل ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة ويخدم حركة الانتقال باتجاه مدينة رأس البر والمنطقة الحرة مما يعزز من كفاءة شبكة الطرق اللوجستية في المحافظة.

​سيولة مرورية وتوسعة لمداخل مدينة رأس البر والمنطقة الحرة

و​أسفرت جهود الحملة عن نجاح كبير في استرداد مساحات واسعة من الأراضي المتعدى عليها داخل حدود نزع ملكية الطريق.

 كما قامت المعدات بنقل الحواجز الخرسانية ووضعها في مكانها الصحيح على حدود الطريق القانونية، 

وأكدت محافظة دمياط استمرار هذه الحملات بشكل دوري لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى والحفاظ على هيبة الدولة وحق المواطنين في طرق آمنة ومنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استرداد اراضي الدولة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط سكان دمياط محافظ دمياط مدينة دمياط الجديدة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ميناء دمياط طريق دمياط دمياط الجديدة دمياط

مواد متعلقة

​محافظ دمياط يشهد توقيع بروتوكول تشغيل مصنع تدوير المخلفات

"الإسكان" تستعرض حصاد أسبوع حافل بالمشروعات والقرارات الداعمة للتنمية العمرانية (فيديوجراف)

الإسكان في أسبوع، متابعة مكثفة لمشروعات حياة كريمة استعدادا للمرحلة الثانية (فيديوجراف)

يمامة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الوفد ويؤكد: أديت الأمانة وسلمت الحزب مستقرًا

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

الانتهاء من تصوير 90٪ من مشاهد "ابن مين فيهم" لـ ليلي علوي

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من الدراما إلى القرار الرسمي.. «لعبة وقلبت بجد» يناقش مخاطر روبلوكس في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان ومتى تنتهي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية