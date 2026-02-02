دوري أبطال أفريقيا، 3 أندية لا تعرف الفوز في دور المجموعات

18 حجم الخط

دوري أبطال أفريقيا، فشلت 3 أندية في تحقيق الانتصار في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري بعد إنتهاء الجولة الرابعة.

ولم ينجح فريق ريفرز يونايتد بالمجموعة الأولي في تحقيق أي فوز بعدما تعادل في مباراة وتلقي الخسارة في ثلاث مواجهات، ونفس الأمر تعرض سيمبا للخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة واحدة دون تحقيق الفوز.

كما فشل شبيبة القبائل الجزائري في تحقيق أي انتصار بعد التعادل في مباراتي والخسارة في مثلهما.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا



المجموعة الأولى: باور ديناموز الزامبي - ريفرز يونايتد النيجيري - بيراميدز - نهضة بركان المغربي.

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني - الأهلي.

المجموعة الثالثة: سانت إيلوي ليبوبو الكونغولي - مولودية الجزائر - الهلال السوداني - ماميلودي صن داونز.

المجموعة الرابعة: الملعب المالي - بترو أتلتيكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - الترجي التونسي.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2025/ 2026.

ويمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من: بيراميدز حامل اللقب والنادي الأهلي .

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الرابعة

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد ختام الجولة الـ4 كالتالي:

المجموعة الأولى

1- بيراميدز | 10 نقاط

2- نهضة بركان | 7 نقاط

3- باور ديناموز | 4 نقاط

4- ريفرز يونايتد | نقطة واحدة

المجموعة الثانية

1- الأهلي | 8 نقاط

2- الجيش الملكي | 5 نقاط

3- يانج أفريكانز | 5 نقاط

4- شبيبة القبائل | نقطتان

المجموعة الثالثة

1- الهلال السوداني | 8 نقاط

2- ماميلودي صن داونز | 5 نقاط

3- مولودية الجزائر | 4 نقاط

4- سانت إيلوا | 4 نقاط

المجموعة الرابعة

1- ستاد مالي | 8 نقاط

2- الترجي التونسي | 6 نقاط

3- بترو أتلتيكو | 5 نقاط

4- سيمبا | نقطة واحدة

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات

المجموعة الأولى

باور ديناموز الزامبي × نهضة بركان المغربي - السبت 7 فبراير

ريفرز يونايتد النيجيري × بيراميدز المصري- الأحد 8 فبراير

المجموعة الثانية

شبيبة القبائل الجزائري × الأهلي - السبت 7 فبراير

الجيش الملكي المغربي × يانج أفريكانز التنزاني- السبت 7 فبراير

المجموعة الثالثة

مولودية الجزائر × الهلال السوداني - الجمعة 6 فبراير

سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي- الأحد 8 فبراير

المجموعة الرابعة

بترو أتلتيكو الأنجولي × سيمبا التنزاني - السبت 7 فبراير

الملعب المالي × الترجي التونسي- الأحد 8 فبراير

