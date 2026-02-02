القاهرة تحتضن اجتماعا موسعا للكتّاب العرب لبحث القضايا الإبداعية

18 حجم الخط

احتضنت القاهرة اجتماعًا موسعًا للكتّاب العرب، تحت مظلة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد، ونقيب كتاب مصر وبمشاركة رؤساء اتحادات الكتاب من اليمن والسودان والجزائر والعراق وتونس وفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا وموريتانيا والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

في البداية رحب الدكتور علاء عبدالهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بالحضور، مشيرا إلى النجاحات والاتفاقيات التي وقعها الاتحاد العام خلال الفترة الماضية والتي تمثل منجزا جديدا يضاف الي منجزات الأمانة العامة في دورتها الحالية ومنها الاتفاق الذى وقع مع وزارة الثقافة المصرية بشأن اصدار سلسلة ترتبط بالادب العربي واخري للترجمة العكسية وسلسلة ثقافية مرتبطة بجمعية الأدب الافريقي والتي تضم ما يقرب من 45 دولة افريقية.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الي توقيع اتفاقيات دولية مع اتحاد كتاب رومانيا، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي 2026، بالاضافة الي اتفاق تعاون مع روسيا والصين الي جانب اتفاق تعاون مع مكتبة الاسكندرية.

وكشف الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب خلال الاجتماع عن مشروع توثيق ذاكرة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب لاول مرة في تاريخ الاتحاد العام من خلال طبع عددا من المجلدات والتي تحتوي علي وثائق هامة في مسيرة وتاريخ اتحاد الكتاب العرب.



لفت الأمين العام الي ان هذا الاجتماع يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى صوت ثقافي عربي واعٍ، قادر على مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وفي ظل تحول كبير لما يفرضه الذكاء الاصطناعي علي عالمنا العربي .

وجاء الاجتماع في إطار سعي الكتّاب العرب إلى توحيد الرؤى حول القضايا المشتركة التي تواجه المشهد الثقافي العربي، تحت عنوان " نحو قمة ثقافية عربية مشتركة ".

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، من بينها التصديق علي محضر الاجتماع وجدول الاعمال والموازنة.



وأكد المشاركون في كلماتهم الافتتاحية أن القاهرة، بما تمثله من ثقل تاريخي وثقافي، لا تزال تشكل حاضنة أساسية للفكر العربي ومنبرًا للحوار الثقافي، مشيرين إلى أن الاجتماع العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في القاهرة يؤكد علي مكانة مصر الثقافية وريادتها للعالم العربي.

حضر الاجتماع الأديب يوسف شَقْرة نائب الأمين العام، ورئيس اتحاد كتاب الجزائر، الفريق عمر قدور نائب الأمين العام، والدكتور خليفة حواس رئيس رابطة الكتّاب الليبيين، والدكتور عارف الساعدي رئيس اتحاد كتاب العراق، والدكتور أحمد جاسم الحسين رئيس اتحاد كتاب سوريا، والدكتور أحمد نزال رئيس اتحاد كتاب لبنان، والدكتور محمد الصوفي نائب رئيس اتحاد كتاب موريتانيا، والمؤرخ عبد الحميد أبو النصر عضو الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب فلسطين، والأديبة هدى أبلان أمين اتحاد كتاب اليمن، ومحمد الكامل ممثل اتحاد كتاب الجزائر، والشاعر السيد حسن أمين الشؤون الإدارية بالاتحاد العام، ونائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والشاعر جابر بسيوني أمين الشؤون المالية بالاتحاد العام، والسيناريست إبراهيم محمد علي ممثل اتحاد كتاب مصر، والكاتب الصحفي أشرف أبو الريش المستشار الإعلامي لاتحاد كتاب مصر والأمانة العامة للاتحاد العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.