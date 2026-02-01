المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

للاتجار بالمخدرات.. المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لعامل بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده بأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة



أحالت النيابة العامة بمحافظة القليوبية المتهم "أحمد.ف.ا" - ٥١ سنة - يعمل عاطل - مقيم منشية عبد المنعم رياض - اول شبرا الخيمة - القليوبية - في الجناية رقم ١٠٧٣٦ السنة ٢٠٢٥ أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٨٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٦/١١ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية احرز جوهر مخدمًا (ترامادول ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح لها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم احرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة كلونازيبام أحد مشتقات بنزوديازبين وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح لها قانونًا.

واختتم امر الإحالة ان المتهم احرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مقص).

عن قانون العقوبات

قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية،و هي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد،بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.

ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم، ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولاعقوبة بغير جريمة.

