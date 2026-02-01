الأحد 01 فبراير 2026
ثقافة وفنون

ياسر جلال يطرح برومو مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" (فيديو)

ياسر جلال
ياسر جلال
طرح الفنان ياسر جلال البرومو الرسمي لمسلسل “كلهم بيحبوا مودي” والذي يشارك به في ماراثون دراما رمضان المقبل.

وأكد جلال أن المسلسل سيعرض عبر منصة “واتش إت”، وقناة “أبو ظبي الفضائية”، وعدد من الفضائيات الأخرى.

ويقدم ياسر جلال خلال أحداث المسلسل، شخصية رجل ثري لكنه متعدد العلاقات النسائية، والتي تتسبب له في مشكلات كثيرة لكن بشكل كوميدي للغاية 

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وشارك من قبل الفنان ياسر جلال متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي” مع بطلات وصناع العمل وعلق عليها قائلًا: “كلهم بيحبوا مودي”، ولاقت الصور تفاعلًا إيجابيًّا من قبل المتابعين.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل عدد من المناطق الراقية في القاهرة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية شاب يدخل في علاقات متعددة مع النساء، الأمر الذي يورطه في مشكلات وأزمات متلاحقة نتيجة تلك العلاقات.

ومسلسل كلهم بيحبوا مودي من بطولة ياسر جلال وأيتن عامر وهاجر الشرنوبي وجوري بكر وميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

