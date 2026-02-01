18 حجم الخط

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الضربات الجوية الأمريكية على إيران ليست وشيكة.

وول ستريت: الضربات الجوية الأمريكية على إيران ليست وشيكة

وقال المسؤولون الأمريكيون: البنتاجون ينشر حاليا بطاريات دفاع جوية إضافية بالشرق الأوسط

وأضاف المسؤولون : أي هجوم على إيران يستدعي تعزيز الدفاعات الجوية أولا



وفي المقابل أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي أن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية تفوق جاهزيتها خلال حرب الـ12 يوما التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية والولايات المتحدة ضد إيران في 13 يونيو 2025.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال وحيدي: يسعى الأعداء إلى السيطرة على أجواء الحرب، وهذا جزء من عملياتهم النفسية؛ لذا، يجب ألا نقع في هذا الفخ، ويجب ألا تتأثر أنشطة البلاد بهذه العمليات بأي شكل من الأشكال.

وفيما يتعلق بوجود الأسطول الأمريكي في المنطقة، قال وحيدي: إن وجود هذه الأساطيل في المنطقة ليس بالأمر الجديد، ونعتبره جزءا من العمليات النفسية للعدو التي لا ينبغي الالتفات إليها، مضيفا أن "جاهزية القوات المسلحة الإيرانية ممتازة، بل وتفوق بكثير جاهزيتها خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يوما؛ كما أن جميع تحركات العدو تخضع لسيطرتنا وإشرافنا الكاملين، حسب وصفه.

وحيدي: إيران تتعرض لحرب نفسية

وتابع: من غير المرجح أن يلجأ الأعداء إلى الحماقة مرة أخرى ويختبروا ما سبق تجربته واختباره؛ لقد رأوا أيضا فشلهم في مؤامراتهم السابقة؛ لذلك، وبعيدا عن هذه الأجواء النفسية، يجب أن يستمر عمل البلاد في جميع المجالات بقوة وكفاءة.

ويبرز دور وحيدي داخل الحرس الثوري الإيراني منذ أصدر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قرارا في 31 ديسمبر 2025 بتعيينه نائبا للقائد العام للحرس الثوري الإيراني في خطوة وصفتها بعض وسائل الإعلام بـ"تعيين استراتيجي وغير متوقع".

يتمتع وحيدي بخبرة كبيرة في عالم الاستخبارات

لدى وحيدي خبرة كبيرة في عالم الاستخبارات، وكان أول قائد لفيلق القدس، الذراع العابرة للحدود في الحرس الثوري، وهو الذي وضع أسس بنيتها الأولى قبل مراحل التطوير اللاحقة؛ كما تولى وزارة الدفاع في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وتولى وحيدي –أيضا- وزارة الداخلية في عهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية في 19 مايو 2024، إلى جانب مواقع أخرى في مؤسسات بحثية وعسكرية، وعضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وكغيره من قادة الحرس الثوري، يخضع وحيدي لعقوبات أمريكية للاشتباه بدوره في تفجيرات المركز اليهودي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994. وأصدر الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) في 2007 نشرة حمراء بحق وحيدي بناء على طلب الأرجنتين.

خيارات أمريكية متعددة

في المقابل، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن هناك تقديرات بأن ضربة أمريكا ضد إيران ستنفذ خلال أسبوعين إلى شهرين، وذلك وفقا لنبأ على شبكة "العربية" عبر منصتها على منصة "إكس".

والخميس 29 يناير 2026، نقلت جريدة "وول ستريت جورنال" البريطانية عن مسئولين أمريكيين، قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطات بشأن خيارات هجومية محتملة.

وأضافت الجريدة نقلا عن هؤلاء المسئولين قولهم: الخيارات تشمل حملة قصف واسعة على منشآت النظام الإيراني والحرس الثوري؛ ومن الخيارات أيضا ضرب أهداف رمزية وتصعيد القصف إن لم تنه ‎إيران برنامجها النووي.

وتابعت: من الخيارات كذلك شن هجمات إلكترونية على البنوك الإيرانية أو تشديد العقوبات المفروضة ضد طهران.

