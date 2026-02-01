الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتل المركز 1219 عالميًا في تصنيف «ويبومتركس» 2026

18 حجم الخط

احتلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المركز 1219 عالميًا في تصنيف"ويبومتركس" (Webometrics) لعام 2026، بين أكثر من 33 ألف جامعة ومؤسسة تعليمية حول العالم شملها التقييم في نسخة يناير الجاري.

وعلى المستوى المحلي، نجحت الأكاديمية في حجز مقعد متقدم باحتلالها المرتبة 17 بين الجامعات المصرية من بين 83 جامعة، وهو ما يعزز مكانتها كواحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة التي تتبنى معايير الجودة العالمية والتحول الرقمي والتميز البحثي.

الأكاديمية العربية تحتل المرتبة لـ 17 بين الجامعات المصرية

من جانبه، وجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، تهنئة لكافة منتسبي الأكاديمية، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبته لجنة رفع التصنيف الدولي برئاسة الدكتورة غادة القط، مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط الإستراتيجي.

وأكد عبد الغفار أن هذا التقدم هو نتاج عمل مؤسسي دؤوب يهدف إلى وضع الأكاديمية في مصاف الجامعات الكبرى عالميًا، مشيرًا إلى أن تصنيف “ويبومتركس” يعد من أهم الأنظمة العالمية الأربعة لتقييم الجامعات، ويعتمد بشكل أساسي على الحضور الرقمي والتأثير العلمي للجامعة.

يذكر أن هذا التصنيف الإسباني يصدر كل ستة أشهر، ويهدف إلى تحفيز المؤسسات الأكاديمية على نشر محتواها العلمي وزيادة تأثيرها المعرفي على شبكة الإنترنت، وهو ما نجحت الأكاديمية في ترجمته لقفزات متتالية في مراكزها الدولية خلال السنوات الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.