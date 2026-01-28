عميد تجارة عين شمس: نسعى لرفع التصنيف الدولي للمجلات الأكاديمية المصرية

18 حجم الخط

أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم للانضمام إلى هيئة محكمي "المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة"، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتأهيل المجلة للانضمام إلى قاعدة "سكوبس" (Scopus) العالمية، وتعزيزًا لمكانتها البحثية ورفعًا لتصنيفها الدولي.

دعم المجلات الأكاديمية الوطنية وترسيخ مكانة البحث العلمي المصري

جاء ذلك في إطار رؤية الكلية التي أعلنها الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، والتي تهدف إلى دعم المجلات الأكاديمية الوطنية وترسيخ مكانة البحث العلمي المصري، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030" نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ووجهت الكلية دعوة لـ أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجالات المحاسبة والاقتصاد والإدارة والإحصاء بكليات التجارة بالجامعات المصرية، للمساهمة في هذه الرحلة العلمية الطموحة من خلال التقدم للانضمام إلى هيئة محكمي المجلة، حيث تُمثل هذه الخطوة إضافة نوعية نحو تعزيز الإنتاج الفكري والأكاديمي المصري في المجالات التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي.

وأكد الدكتور فريد محرم الجارحي أن فتح باب التقديم للانضمام إلى هيئة محكمي المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، يأتي في إطار خطة الكلية الاستراتيجية لتأهيل المجلة للانضمام إلى قاعدة Scopus العالمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه واضح لتعزيز جودة البحث العلمي ورفع التصنيف الدولي للمجلات الأكاديمية المصرية.

تطوير الكلية وفقا لأحدث المعايير العالمية للنشر والتحكيم

وأوضح عميد الكلية أن المجلة تمثل إحدى أقدم وأعرق الدوريات العلمية المتخصصة، وتسعى الكلية إلى تطويرها وفق أحدث المعايير العالمية للنشر والتحكيم، بما يواكب متطلبات قواعد البيانات الدولية.

وأضاف الجارحي أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع قاعدة المحكمين من الكفاءات العلمية المتخصصة في مجالات المحاسبة والاقتصاد والإدارة والإحصاء، دعمًا لمنظومة تحكيم إلكترونية تتسم بالشفافية والنزاهة، وتُسهم في الارتقاء بجودة الأبحاث المنشورة.

وأكد أن تطوير المجلة يتسق مع رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الإنتاج العلمي الوطني، داعيًا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية إلى المشاركة في هذه التجربة الأكاديمية الطموحة، بما يعزز حضور البحث العلمي المصري على الساحة الدولية.

المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة بعين شمس

وتُعد "المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة" مجلة علمية محكمة ربع سنوية، تنشر الأبحاث في تخصصات المحاسبة والاقتصاد والإدارة والإحصاء وعلاقتها بإدارة الابتكار والتنمية المستدامة باللغتين العربية والإنجليزية، وتصدر المجلة أربعة أعداد سنويًا (أبريل، يوليو، أكتوبر، ديسمبر).

يذكر أن المجلة بدأت مسيرتها عام 1971 بإصدار سنوي، ثم تطورت إلى نصف سنوي عام 1985، ثم إلى ربع سنوي عام 1997، لتواكب تزايد الأبحاث العلمية المقدمة، وتحمل المجلة الترقيم الدولي ISSN: 2636-2562، وتتميز المجلة بسياسة النشر المفتوح بموجب ترخيص CC-BY-NC، حيث تتاح جميع محتوياتها للقراءة والتحميل والمشاركة مجانًا، مع احتفاظ المؤلفين بكامل حقوق النشر.

كما تلتزم المجلة بمعايير صارمة لمنع الاقتباس غير المسموح به، حيث تخضع جميع الأبحاث المقدمة للفحص الإلكتروني، وتتبنى المجلة خارطة طريق تطويرية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة النشر الرقمي لديها، لمواءمة أشد المعايير الدولية صرامة في النشر العلمي.

كما اعتمدت منظومة تحكيم إلكترونية متكاملة، لا تقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل تُعد شرطًا جوهريًا لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة، بما يتوافق مع متطلبات قواعد البيانات العالمية.

