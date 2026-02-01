محافظة الشرقية: تدريب 815 عاملا بالجهاز الإداري لتعزيز مهاراتهم

18 حجم الخط

أكد ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية تنفيذ 9 دورات تدريبية وذلك لتعزيز مهارات815 شخصا من العاملين بالجهاز الإداري.

وأوضح الشرقاوى تنفيذ دورة تدريبية-التأهيل علي الرخصةالدوليةICDL- استفاد منها 54 متدرب ودورة أساسيات التحول الرقمي 39إستفاد منها 217 وأيضا دورة أساسيات التحول الرقمي ٤٠ استفاد منها 203 ودورة أساسيات التحول الرقمي ٤١ استفاد منها 210 بالإضافة الى دورتين تدريبتين عن بناء الأسرة المصرية ونقلة نوعية سفراء السعادة استفاد منها 52 متدربا

دورة لإعداد تقرير التنمية البشرية

وأشار مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية انه تم تنظيم دورة تدريبية عن إعداد تقرير التنمية البشرية استفاد منها 25 متدربا ودورة تدريبية عن المستشار المالي استفاد منها 24 متدربا، وكانت آخر دورة تدريبية عن حقوق الطفل استفاد منها 30 متدربا

المتدرب يحصل على شهادة مختومة

أضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، لافتا إلي أن المتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية علي الدور الذي يقوم به مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لديوان عام المحافظة قائلا أن ما يقدمه المركز من برامج تدريبية متنوعة يعكس اهتمام المحافظة بالاستثمار في العنصر البشري، وبناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التطوير الإداري وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.