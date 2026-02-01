الأحد 01 فبراير 2026
محافظات

محافظة الشرقية: تدريب 815 عاملا بالجهاز الإداري لتعزيز مهاراتهم

أكد  ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية تنفيذ 9 دورات تدريبية وذلك لتعزيز مهارات815 شخصا من العاملين بالجهاز الإداري.  

وأوضح الشرقاوى تنفيذ دورة تدريبية-التأهيل علي الرخصةالدوليةICDL- استفاد منها 54 متدرب ودورة  أساسيات التحول الرقمي 39إستفاد منها 217 وأيضا دورة  أساسيات التحول الرقمي ٤٠ استفاد منها 203 ودورة  أساسيات التحول الرقمي ٤١ استفاد منها 210 بالإضافة الى دورتين تدريبتين  عن بناء الأسرة المصرية ونقلة نوعية سفراء السعادة  استفاد منها 52  متدربا 

دورة لإعداد تقرير التنمية البشرية 

وأشار مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية  بمحافظة الشرقية انه تم  تنظيم دورة تدريبية عن إعداد تقرير التنمية البشرية استفاد منها  25 متدربا ودورة تدريبية عن المستشار المالي استفاد منها   24 متدربا، وكانت آخر دورة تدريبية عن حقوق الطفل استفاد منها 30 متدربا 

المتدرب يحصل على شهادة مختومة 

 أضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، لافتا إلي أن المتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

محافظ الشرقية يتفقد تطوير طريق الجمباز كمحور بديل لتخفيف الزحام عن الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية علي الدور الذي يقوم به مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لديوان عام المحافظة قائلا أن ما يقدمه المركز من برامج تدريبية متنوعة يعكس اهتمام المحافظة بالاستثمار في العنصر البشري، وبناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التطوير الإداري وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

الجريدة الرسمية