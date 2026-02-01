18 حجم الخط

مشروبات عشبية دافئة، لآلام أسفل الظهر وقت الطمث، تعاني نسبة كبيرة من النساء من آلام أسفل الظهر المصاحبة لفترة الطمث، وهي آلام قد تبدأ قبل نزول الدورة بيوم أو يومين وتستمر في الأيام الأولى منها، وقد تتراوح حدتها بين الشعور بالثقل البسيط إلى الألم الحاد الذي يعيق الحركة والنشاط اليومي.



وترتبط هذه الآلام بتقلصات الرحم، والتغيرات الهرمونية، واحتباس السوائل، وأحيانًا نقص بعض المعادن مثل المغنيسيوم والحديد.



وفي ظل رغبة الكثير من النساء في تجنب الإفراط في المسكنات، تبرز المشروبات الدافئة الطبيعية كحل فعال وآمن يخفف الألم ويدعم الجسم من الداخل.





لماذا المشروبات الدافئة تحديدًا وقت الطمث؟

تلعب الحرارة دورًا مهمًا في إرخاء العضلات وتوسيع الأوعية الدموية، ما يساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل التقلصات. كما أن بعض الأعشاب تحتوي على مركبات مضادة للالتهاب ومهدئة للأعصاب، وتساعد على توازن الهرمونات وتقليل احتباس السوائل، وهو ما ينعكس مباشرة على تخفيف آلام أسفل الظهر.



1. مشروب الزنجبيل الدافئ

يُعد الزنجبيل من أقوى المشروبات الطبيعية لتخفيف آلام الطمث عمومًا وآلام أسفل الظهر خصوصًا، لاحتوائه على مركبات مضادة للالتهاب تساعد على تقليل تقلصات الرحم وتحسين الدورة الدموية.

الفائدة الأساسية: يقلل الالتهاب ويخفف التشنجات العضلية.

طريقة الاستخدام: يُغلى شرائح الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق، ويمكن تحليته بملعقة عسل.

التوقيت المثالي: مرة صباحًا ومرة مساءً خلال أول أيام الدورة.

2. مشروب القرفة بالحليب أو الماء

القرفة معروفة بتأثيرها الدافئ والمنشط للدورة الدموية، كما تساعد على تقليل تقلصات الرحم والآلام المصاحبة لها.

الفائدة الأساسية: تهدئة الرحم وتقليل آلام أسفل الظهر.

طريقة الاستخدام: تُغلى أعواد القرفة في الماء، أو تُضاف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى كوب حليب دافئ.

ملاحظة: يُفضل عدم الإفراط فيها لمن تعاني من نزيف غزير.

3. مشروب الحلبة

رغم طعمها القوي، تُعد الحلبة من المشروبات المفيدة جدًا وقت الطمث، خاصة لآلام أسفل الظهر الناتجة عن تقلصات الرحم.

الفائدة الأساسية: تنظيم الهرمونات وتخفيف التقلصات.

طريقة الاستخدام: تُغلى ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء، ويمكن إضافة العسل لتحسين الطعم.

ميزة إضافية: تساعد على تقليل التعب العام المصاحب للدورة.

4. مشروب البابونج

البابونج من الأعشاب المهدئة التي تعمل على استرخاء العضلات والأعصاب، ما يجعله مثاليًا لتخفيف آلام أسفل الظهر المرتبطة بالتوتر والشد العصبي.

الفائدة الأساسية: تهدئة الأعصاب وتقليل التشنجات العضلية.

طريقة الاستخدام: تُنقع أزهار البابونج في ماء ساخن لمدة 5–7 دقائق.

التوقيت المثالي: قبل النوم لتحسين النوم وتقليل الألم الليلي.

5. مشروب النعناع الدافئ

يساعد النعناع على تخفيف التقلصات وتحسين الهضم، وهو أمر مهم لأن اضطرابات الجهاز الهضمي قد تزيد الإحساس بآلام أسفل الظهر أثناء الطمث.

الفائدة الأساسية: إرخاء العضلات وتخفيف الانتفاخ.

طريقة الاستخدام: تُغلى أوراق النعناع الطازجة أو تُنقع في ماء ساخن.

معلومة مهمة: مناسب لمن تعاني من الغثيان أثناء الدورة.

آلام الظهر وقت الطمث

6. مشروب الكركم بالحليب (الحليب الذهبي)

الكركم من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية، ويساعد على تقليل الألم المزمن والمتكرر أثناء الطمث.

الفائدة الأساسية: تقليل الالتهاب وتحسين استجابة الجسم للألم.

طريقة الاستخدام: تُضاف نصف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب حليب دافئ مع رشة فلفل أسود.

ميزة إضافية: يعزز المناعة ويمنح شعورًا بالدفء العام.

7. مشروب اليانسون

يحتوي اليانسون على مركبات تشبه في تأثيرها الهرمونات الأنثوية، ما يساعد على تخفيف تقلصات الرحم وآلام أسفل الظهر.

الفائدة الأساسية: تقليل التشنجات وتهدئة الرحم.

طريقة الاستخدام: يُنقع اليانسون في ماء ساخن لمدة 10 دقائق.

مناسب جدًا: للفتيات الصغيرات في بداية البلوغ.

نصائح لتعزيز تأثير المشروبات الدافئة

يُفضل شرب المشروبات وهي دافئة وليست ساخنة جدًا.

الانتظام مهم؛ فمشروب واحد لا يكفي لتخفيف الألم.

يُستحسن تقليل المشروبات الباردة والكافيين وقت الطمث.

يمكن الجمع بين المشروبات الدافئة وكمادات الماء الساخن لأسفل الظهر.

متى يجب استشارة الطبيب؟

رغم فعالية المشروبات الطبيعية، إلا أن آلام أسفل الظهر الشديدة جدًا أو المستمرة لفترات طويلة قد تكون مؤشرًا لمشكلة صحية مثل بطانة الرحم المهاجرة أو تكيس المبايض، وهنا لا بد من مراجعة الطبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.