الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تضامن الدقهلية تبحث طلبات الأسر الراغبة في كفالة أطفال

تضامن الدقهلية تبحث
تضامن الدقهلية تبحث طلبات الأسر الراغبة في كفالة أطفال
18 حجم الخط

عقدت، اليوم، اللجنة المحلية للأسر البديلة الكافلة اجتماعها بمديرية تضامن الدقهلية  برئاسة الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل التضامن الاجتماعي بالدقهلية  وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات والمديريات المعنية، حيث بحثت اللجنة الطلبات المقدمة والتى ترغب فى كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.

 

اللجنة المحلية للأسر البديلة بالدقهلية  تبحث طلبات الأسر الراغبة فى كفالة أطفال

وأكدت رئيس اللجنة خلال الاجتماع أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل أسرة بديلة كافلة وتطبيق إستراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض الوطن من منظور تنموي متكامل يوفر خدمات تعمل على الارتقاء بجودة حياة الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له.

 

تضامن الدقهلية تبحث طلبات الأسر الراغبة في كفالة أطفال
تضامن الدقهلية تبحث طلبات الأسر الراغبة في كفالة أطفال

مراجعة الطلبات المقدمة من الأسر

وشهدت أعمال اللجنة مراجعة الطلبات المقدمة من الأسر، والبت فيها وفقا لمبادئ الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى دراسة تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة، حيث تم استعراض كافة الطلبات المتقدمة للكفالة بحضور مقدم الطلب والزوج أو الزوجة.

تدريبات متخصصة في الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال

والجدير بالذكر أن تلك الأسر يتم تدريبها تدريبات متخصصة فى الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال وفق لمناهج تدريبية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، كما يقوم الأخصائيون  بمتابعة الأطفال المكفولين والاطمئنان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.

حضر  اجتماع اللجنة  حنان السيد عبد الغفار مدير  الأسرة والطفولة، عاطف السيد محمد أخصائي الأسرة والطفولة،  فضيلة الشيخ محمد حسين عن مديرية الأوقاف، محمود محمد عبد ربه رئيس مجلس إدارة جمعية المساعي الخيرية،، سلوى عبد الرحمن أحمد مسئول العلاقات العامة بالبريد، علاء محمد وهبة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديريه الصحة، فوقيه توفيق القصبي المدير الفني لجمعيه رسالة،  نصرة الحماقي المستشار القانوني، ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي بالدقهلية الأسرة والطفولة الرعاية المتكاملة أمن الدقهلية تضامن الدقهلية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماع وكيل التضامن الاجتماعي الطلبات المقدمة الشفافية والحياد

مواد متعلقة

قضايا الدولة تحدد موعد أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد

خسائر مادية كبيرة، النيران تلتهم سنتر تجاري بالعاشر من رمضان (صور)

المعادي لمحات من تاريخ وتراث الضاحية الخضراء ندوة بمعرض الكتاب

كلمة قوية لشيخ الأزهر خلال مؤتمر حماية وتعزيز حقوق المرأة.. الإمام الأكبر يحذر من أمواج تدمير الأسرة.. ويؤكد: وضع المرأة لا يزال غريبا على فلسفة الإسلام.. ويحيي صمود نساء فلسطين

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية