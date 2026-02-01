18 حجم الخط

عقدت، اليوم، اللجنة المحلية للأسر البديلة الكافلة اجتماعها بمديرية تضامن الدقهلية برئاسة الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل التضامن الاجتماعي بالدقهلية وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات والمديريات المعنية، حيث بحثت اللجنة الطلبات المقدمة والتى ترغب فى كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.

اللجنة المحلية للأسر البديلة بالدقهلية تبحث طلبات الأسر الراغبة فى كفالة أطفال

وأكدت رئيس اللجنة خلال الاجتماع أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل أسرة بديلة كافلة وتطبيق إستراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض الوطن من منظور تنموي متكامل يوفر خدمات تعمل على الارتقاء بجودة حياة الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له.

تضامن الدقهلية تبحث طلبات الأسر الراغبة في كفالة أطفال

مراجعة الطلبات المقدمة من الأسر

وشهدت أعمال اللجنة مراجعة الطلبات المقدمة من الأسر، والبت فيها وفقا لمبادئ الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى دراسة تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة، حيث تم استعراض كافة الطلبات المتقدمة للكفالة بحضور مقدم الطلب والزوج أو الزوجة.

تدريبات متخصصة في الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال

والجدير بالذكر أن تلك الأسر يتم تدريبها تدريبات متخصصة فى الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال وفق لمناهج تدريبية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، كما يقوم الأخصائيون بمتابعة الأطفال المكفولين والاطمئنان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.

حضر اجتماع اللجنة حنان السيد عبد الغفار مدير الأسرة والطفولة، عاطف السيد محمد أخصائي الأسرة والطفولة، فضيلة الشيخ محمد حسين عن مديرية الأوقاف، محمود محمد عبد ربه رئيس مجلس إدارة جمعية المساعي الخيرية،، سلوى عبد الرحمن أحمد مسئول العلاقات العامة بالبريد، علاء محمد وهبة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديريه الصحة، فوقيه توفيق القصبي المدير الفني لجمعيه رسالة، نصرة الحماقي المستشار القانوني، ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي.

