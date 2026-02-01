الصور الأولى لوصول بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد عقب التتويج بكأس الأمم الأفريقية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

رصدت فيتو لحظة وصول بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد لمطار القاهرة الدولي، عقب التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على المنتخب التونسي بنتيجة 37/24.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، وتأهنتهم بحصد اللقب.

ووصلت قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد عائدة بكأس الأمم الأفريقية، على متن رحلة مصر للطيران رقم 835 القادمة من رواندا، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

السيسي يهنئ منتخب اليد

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر الوطني لكرة اليد بمناسبة فوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية، للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأكد الرئيس أن هذا الإنجاز الكبير يعكس روح العزيمة والإصرار لدى أبطال المنتخب، ويجسد مكانة مصر بين كبار اللعبة قاريًا وعالميًا، معربًا عن فخره بما يحققه أبطال الرياضة المصرية من نجاحات متتالية.

ودعا الرئيس الله أن يديم الانتصارات والإنجازات للرياضة المصرية، وأن يواصل أبطالها إدخال البهجة إلى قلوب الشعب المصري.

منتخب مصر لليد والألقاب الأفريقية

ورفع منتخب مصر رصيده من بطولات كأس الأمم الأفريقية إلى 10 ألقاب، ليتساوى مع المنتخب التونسي في عدد الألقاب.

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وخاض منتخب مصر حتى الآن 6 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (36) - (25) الجابون

مصر (41) - (28) أنجولا

مصر (54) - (13) أوغندا

الدور الرئيسي:

مصر (42) - (28) الجزائر

مصر (48) - (22) نيجيريا

نصف النهائي:

مصر (32) - (26) الرأس الأخضر

النهائي:

مصر (37) - (24) تونس

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.