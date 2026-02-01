نواب بالشيوخ يصفون مخاطر الإنترنت على الأطفال: كارثة تهدد كل بيت

18 حجم الخط

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وتنظيم استخدام الهواتف المحمولة، بناءً على طلبات مناقشة مقدمة من النائبين محمود مسلم ووليد التمامي، حيث طالب النواب بوضع حد لما وصفوه بـ "الكارثة" التي تهدد كل منزل مصري، وضرورة إيجاد بدائل آمنة للنشء.

خطورة الفجوة الرقمية

وفي هذا الصدد، حذر النائب محسن حسنين من خطورة الفجوة الرقمية، مؤكدًا أن المواجهة يجب أن تتم بالتوازي بين سياسات الحكومة وإشراك الأسرة والمدرسة، وطالب بتوفير مهارات تساهم في تنمية القدرات الذاتية للأطفال مع طرح بديل آمن يشغل أوقاتهم بعيدًا عن الاستسلام التام للشاشات.

مواجهة المنصات الخطيرة مثل “روبلوكس”

بينما وصفت النائبة سارة الخواجة، ترك الأطفال دون رقابة بـ "الكارثة"، متسائلة عن دور وزارة الاتصالات في مواجهة المنصات الخطيرة مثل "روبلوكس"، وشددت على ضرورة عودة الرياضة والأنشطة الثقافية في المدارس لخلق جيل متزن وقادر على الإبداع.

ومن جانبه، طرح النائب خالد قنديل، رؤية تشريعية وتنفيذية متكاملة، تضمنت مقترحًا باستحداث "قانون حماية الطفل من البيئة الرقمية"، يتضمن تعريفات ملزمة وتصنيفات عمرية دقيقة، مع ضرورة إنشاء "مجلس وطني للسلامة الرقمية للطفل".

استخدام الهواتف لمن هم دون 15 عامًا

وطالب قنديل بإجراءات صارمة تشمل حظر استخدام الهواتف لمن هم دون 15 عامًا، ومنعها تمامًا أثناء الحصص الدراسية، وإلزام وزارة الصحة بفحص "وقت الشاشة" ضمن حملات التوعية، فضلًا عن إلزام شركات الاتصالات بتوفير باقات إنترنت آمنة، وإجبار المنصات على تفعيل الخصوصية القصوى ومنع المحتوى الضار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.