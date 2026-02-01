الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نواب بالشيوخ يصفون مخاطر الإنترنت على الأطفال: كارثة تهدد كل بيت

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
18 حجم الخط

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وتنظيم استخدام الهواتف المحمولة، بناءً على طلبات مناقشة مقدمة من النائبين محمود مسلم ووليد التمامي، حيث طالب النواب بوضع حد لما وصفوه بـ "الكارثة" التي تهدد كل منزل مصري، وضرورة إيجاد بدائل آمنة للنشء.

خطورة الفجوة الرقمية

وفي هذا الصدد، حذر النائب محسن حسنين من خطورة الفجوة الرقمية، مؤكدًا أن المواجهة يجب أن تتم بالتوازي بين سياسات الحكومة وإشراك الأسرة والمدرسة، وطالب بتوفير مهارات تساهم في تنمية القدرات الذاتية للأطفال مع طرح بديل آمن يشغل أوقاتهم بعيدًا عن الاستسلام التام للشاشات.

مواجهة المنصات الخطيرة مثل “روبلوكس”

بينما وصفت النائبة سارة الخواجة، ترك الأطفال دون رقابة بـ "الكارثة"، متسائلة عن دور وزارة الاتصالات في مواجهة المنصات الخطيرة مثل "روبلوكس"، وشددت على ضرورة عودة الرياضة والأنشطة الثقافية في المدارس لخلق جيل متزن وقادر على الإبداع.

ومن جانبه، طرح النائب خالد قنديل، رؤية تشريعية وتنفيذية متكاملة، تضمنت مقترحًا باستحداث "قانون حماية الطفل من البيئة الرقمية"، يتضمن تعريفات ملزمة وتصنيفات عمرية دقيقة، مع ضرورة إنشاء "مجلس وطني للسلامة الرقمية للطفل". 

 

استخدام الهواتف لمن هم دون 15 عامًا

 

وطالب قنديل بإجراءات صارمة تشمل حظر استخدام الهواتف لمن هم دون 15 عامًا، ومنعها تمامًا أثناء الحصص الدراسية، وإلزام وزارة الصحة بفحص "وقت الشاشة" ضمن حملات التوعية، فضلًا عن إلزام شركات الاتصالات بتوفير باقات إنترنت آمنة، وإجبار المنصات على تفعيل الخصوصية القصوى ومنع المحتوى الضار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الحصص الدراسية المستشار عصام فريد شركات الاتصالات وزارة الإتصالات مخاطر الانترنت مجلس الشيوخ اليوم مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

وكيل الشيوخ يحذر: العالم الافتراضي تحول لساحة مفتوحة لحروب الجيل الخامس

الحكومة تشكر الشيوخ لسرعة الاستجابة للتوجيهات الرئاسية بمناقشة مخاطر الإنترنت على الأطفال

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية