جنيه 2026!

على عكس معظم التوقعات لم ينخفض الجنيه المصري خلال العام الماضي بل حقق بعض الارتفاع، وبدلا من أن يبلغ الدولار 55 جنيها انخفض إلى حوالى 47,5 جنيها.. وهذا بدل التوقعات لحال الجنيه خلال العام الحالي..

بعض هذه التوقعات غير المصرية تنتظر مزيدا من التحسن للجنيه وانخفاضا ليبلغ ٤٥ جنيها، وبعضها الآخر يرى أن القيمة العادلة للدولار لا تزيد عن 35 جنيها فقط.. وحتى أصحاب التوقعات الذين ينتظرون ارتفاعا للدولار تجاه الجنيه ليعود ليتحاوز 50 جنيها يرون أنه سيكون ارتفاعا مؤقتا لن يستمر طويلا، وفي العام القادم (2027) سيعود للدولار للانخفاض ليصل مجددا إلى 47 جنيها كما اختتم العام الماضى.



وهذا يعنى أننا لن نتعرض لموجات عاتية من التضخم مثل التي داهمتنا منذ ثلاث سنوات مضت.. لكن ذلك مرهون بأمور مهمة تتمثل في استمرار زيادة التدفقات الكبيرة من النقد الأجنبي التي ظفرنا بها العام الماضي، والمتمثلة في تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة ايرادات السياحة، وتحسن ايرادات قناة السويس، وعدم الإفراط في الاستيراد من الخارج..

وبالتالى علينا ألا نتخذ قرارات تغضب العاملين بالخارج مثل إلغاء الإعفاء الجمركي على أجهزة المحمول التى يستجلبونها معهم من الخارج، والحفاظ على سياسات تشجيع السياحة الخارجية، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإتباع سياسة ذكية لإستعادة السفن التي هجرت قناة السويس مجددا، وأيضا ترشيد وارداتنا من الخارج كما نلح بشدة على ذلك.

