استكمال تطوير طريق الرشيدية بالبحيرة وتركيب صفايات أمطار جديدة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية في محافظة البحيرة، برئاسة أحمد فرغلي، بمتابعة أعمال إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بديروط من كوبري عبد الله وحتى الوحدة المحلية، بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ أمتار، بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٧٢٧ ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة اليومية للمشروعات الخدمية وتحسين جودة الطرق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم الإنتهاء من تركيب صفايات المطر وتنظيف البنية التحتية للصرف، وجاري رفع مطابق الصرف وفحصها للتأكد من جاهزيتها لإستقبال أعمال الرصف النهائية بالأسفلت.

محافظ البحيرة تؤكد على ضرورة استمرار المتابعة لجميع المشروعات لضمان سرعة الإنجاز

وأكدت محافظ البحيرة على أن الأعمال تسير وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، مشددةً على إستمرار المتابعة اليومية لجميع المشروعات لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق بالبحيرة بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتقديم أفضل الخدمات لهم.

