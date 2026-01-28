محافظ البحيرة تتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان

18 حجم الخط

وجهت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشددةً على ضرورة الانتهاء من جميع تجهيزات معارض «أهلًا رمضان» وافتتاحها خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب – نائب المحافظ، واللواء حسن موافي – السكرتير العام، وأسامة داوود – السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، والإدارات المعنية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استثمار نجاح مبادرة «قطار الخير»، التي أطلقتها المحافظة خلال الشهر الكريم العام الماضي، بالتوسع في الفعاليات والأنشطة المتنوعة والمسابقات الدينية، والأنشطة الاجتماعية والترفيهية، إلى جانب تقديم مساعدات للعرائس الأولى بالرعاية، ودعم الغارمات، وتنفيذ مبادرات للعلاج على نفقة الدولة.

ومع استمرار فعاليات مبادرة "قطار الخير" خلال شهر رمضان هذا العام، ستشمل مظلة المبادرة توسيع نطاق انتشارها ومشاركة أكثر قوة من الوحدات المحلية بفعاليات متميزة ضمن المبادرة، ومن ضمن تلك الفعاليات تنفيذ حزمة من أنشطة رمضانية مختلفة وأكثر تنوعًا تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من أبرزها تنظيم مسابقة كبرى لتحفيظ القرآن الكريم بجميع المراكز، مع عمل تصفيات بين المراكز وصولًا للنهائيات على مستوى المحافظة، إقامة دورات رمضانية رياضية مع إدخال ألعاب جديدة مثل المصارعة، وتنظيم ماراثون رياضي بمشاركة الشباب والرياضة، وتنفيذ مسابقة للذكاء الاصطناعي وعم الابتكار والمخترعين بالتنسيق مع جامعة دمنهور، لاكتشاف ودعم الموهوبين.

كما سيتم العمل علي تنظيم مسابقات للإنشاد الديني، واحتفالات، ومحاضرات، وندوات ثقافية، إلى جانب عروض فنية، لتقديم رسائل مبسطة للأطفال بأسلوب جذاب، تنظيم مسابقة لأوائل الطلبة بمديرية التربية والتعليم خلال شهر رمضان لمختلف المراحل التعليمية، تبدأ على مستوى الوحدات المحلية والإدارات التعليمية بكل مركز، وتُختتم بالتصفيات النهائية على مستوى المحافظة، تنظيم أمسيات ثقافية بالقرى، مع استمرار جهود مطبخ المصرية للمجلس القومي للمرأة بمشاركة 10 متدربات لإعداد 230 وجبة ساخنة يوميًا بفندق دمنهور الثقافي، بإجمالي 4600 وجبة، يتم توزيعها على المستحقين، تكثيف أنشطة المكتبة المتنقلة بالمراكز والمدن، بالإضافة للفرق المسرحية، والورش الثقافية بمجمع دمنهور الثقافي، تكثيف أعمال النظافة خلال شهر رمضان، خاصة بمناطق التجمعات بكافة المدن والمراكز ،تنظيم ملتقيات فكرية وقوافل توعوية بالتنسيق بين الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة لمواجهة الأفكار المغلوطة، وتوعية الشباب بالمخاطر المحيطة بهم، خاصة المرتبطة بالاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، تنظيم ندوات توعوية للمواطنين، مع إطلاق مسابقة أفضل مؤسسة وأفضل موظف بكافة القطاعات إنتاج فيديوهات قصيرة برسائل رمضانية تُنشر على صفحات الوحدات المحلية قبل الإفطار، إلى جانب تقديم برنامج «فوازير الشارع البحراوي» بأسئلة دينية وعلمية مبسطة وجوائز تشجيعية.

