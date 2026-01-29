نيابة كفر الدوار تحيل أبا اعتدى على نجله المصاب بالتوحد إلى محكمة الجنايات

18 حجم الخط

أحالت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة مزارعًا إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء علي نجله البالغ من العمر 12 عامًا، مستغلًا كونه من "ذوي الهمم" ومعاناته من مرض التوحد.

​المتهم استغل انفصاله عن طليقته وحضانته للطفل

​بدأت مأساة الطفل "م" حينما توجهت والدته ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة كفر الدوار، تتهم فيه طليقها المدعو "م. ح. ا" بالاعتداء على ابنهما كرهًا عنه، وكشفت الأم في بلاغها أن المتهم استغل انفصاله عنها وحضانته للطفل، ليمارس فعلته النكراء، مستفيدًا من عجز الصغير عن التعبير أو الاستغاثة نتيجة حالته الصحية "مرض التوحد".

​التقرير الفني وجود آثار “اعتداء بالإيلاج”

و​كشف أسامة العريان، محامي المجني عليه، عن مفاجأة فجرها تقرير مصلحة الطب الشرعي، والذي جاء حاسمًا ليؤكد صحة الاتهام؛ حيث أثبت التقرير الفني وجود آثار اعتداء، مما قطع الطريق أمام محاولات المتهم للإنكار في القضية التي قُيدت برقم 18565 لسنة 2025 جنح قسم كفر الدوار.

​إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

و​استندت النيابة العامة في قرار إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية إلى حزمة من المواد القانونية المغلظة، تشمل ​قانون العقوبات والطفل المواد (267 و28) التي تشدد العقوبة في جرائم الاعتداء الجنسي، وقانون الطفل (116 مكرر) التي تنص على مضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو المسؤولين عن ملاحظته، و​قانون ذوي الإعاقة (10 لسنة 2018) نظرًا لظروف الطفل التي تتطلب حماية قانونية واجتماعية خاصة.

​إحالة أوراق القضية ومقاطع أدلة الإثبات إلى محكمة الجنايات المختصة

​وعقب انتهاء التحقيقات، أمر المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية بإحالة أوراق القضية ومقاطع أدلة الإثبات إلى محكمة الجنايات المختصة.

