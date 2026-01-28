حصر بؤر الكلاب بمراكز البحيرة تمهيدا لبدء حملة تحصين وتعقيم ضد السعار

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، مشيرة إلى استمرار حملات التحصين والتعقيم والتوعية المجتمعية، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

استهداف المناطق الأعلى تسجيلًا لحالات العقر

وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماع موسع بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بحضور الدكتورة رشا فوزى مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، والدكتور الحسيني محمد عوض – مدير عام الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة ممثلي مديريات الطب البيطري، الصحة، الشباب والرياضة، البيئة، جهاز شئون البيئة، الإدارة المتكاملة للمخلفات، الجامعة، الأوقاف، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلي مؤسسات الرفق بالحيوان، وقد ناقش الاجتماع آليات التنفيذ الميداني للحملة، والتي تتضمن التحصين والتعقيم المنهجي للكلاب الضالة، وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها الصحية، مع استهداف المناطق الأعلى تسجيلًا لحالات العقر، وعلى رأسها منطقة ميدان الساعة بمدينة دمنهور كنموذج تجريبي، كما تم التوجيه بإطلاق حملات توعوية موسعة من خلال المدارس والجامعات ومراكز الشباب ودور العبادة والجمعيات الأهلية، إلى جانب إنشاء منظومة رصد مميكنة لحالات العقر والخدش على مستوى المحافظة، باعتبارها المؤشر الرئيسي لقياس نجاح الحملة، كما تم التأكيد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة، مع استمرار المتابعة الدورية، بهدف تراجع أعداد الكلاب الضالة والتي تمثل المعايير الأساسية لقياس نجاح المبادرة.

الحملة تعتمد على منهج علمي مستدام قائم على التحصين

جدير بالذكر أنه تم حصر بؤر الكلاب بكل مركز من خلال الإدارات البيطرية، واستهداف المناطق الأعلى تسجيلًا لحالات العقر، والبدء في تنفيذ الحملة بها وفق خطة زمنية محددة.

وأشارت الدكتورة لبنى حلمي – رئيس مجلس إدارة مؤسسة حماية الحيوان، أن الحملة تعتمد على منهج علمي مستدام قائم على التحصين، والتعقيم، والتوعية المجتمعية، مع إعادة الكلاب إلى بيئتها بعد التأكد من سلامتها، إلى جانب تقديم تدريب مجاني للأطباء البيطريين على أحدث أساليب التعقيم والتحصين.

التنفيذ الدقيق لاستراتيجية الدولة للقضاء على مرض السعار

تؤكد الدكتورة جاكلين عازر التزام محافظة البحيرة الكامل بحماية المواطنين، وتحقيق بيئة صحية وآمنة، من خلال التنفيذ الدقيق لاستراتيجية الدولة للقضاء على مرض السعار، وتعزيز الوعي المجتمعي بأساليب التعامل الآمن مع الحيوانات، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.

