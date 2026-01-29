الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين
18 حجم الخط

أمرت  النيابة العامة بالقاهرة بحبس عاطلين بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في  الاتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تفاصيل الواقعة 

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بترويج الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة مشروعة عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا.

التحرك الأمني والإجراءات القانونية

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار الاستمرار بمكافحة جرائم غسل الأموال والحد من أنشطة الاتجار بالمخدرات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

عقوبة غسيل الأموال

وواجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، بعقوبات مغلظة للمدانين.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.

مصادرة الأموال ‏الناتجة عن الجريمة  

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة الاتجار بالمواد المخدرة وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الاموال عقوبة غسيل الاموال قانون مكافحة غسيل الأموال

مواد متعلقة

ضبط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تأجيل أولى جلسات محاكمة إنجي حمادة في قضية غسيل أموال لـ16 فبراير

شراء سيارات وتأسيس شركات، كشف قضية غسل أموال بـ230 مليون جنيه بالجيزة

ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

صورة مع الإمام، رسالة حب من زوار معرض القاهرة للكتاب للشيخ أحمد الطيب

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

قناة السويس: السفينة الغارقة "FENER" تقع خارج الولاية القانونية للقناة

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

موهبة لا تهدأ .. الأزمات تلاحق إمام عاشور

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار مواد التشطيب اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-1-2026

سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا أكل التين في المنام وعلاقته بقرب عودة شخص غائب

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية