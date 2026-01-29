الخميس 29 يناير 2026
مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس غد الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس غد الجمعة، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة، حالة الطقس اليوم الخميس

الطقس الآن، رياح ورمال وأتربة على الصعيد والبحر الأحمر

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وعلى شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل والصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى وشمال البلاد 

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10
 

