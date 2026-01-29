الأرصاد تحذر من الرياح والأتربة على هذه المناطق

الخميس 29 يناير 2026
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على  شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون سرعتها من 35: 50 كم/ ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر خاصة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة، حالة الطقس اليوم الخميس

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، بارد  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس. 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى  

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

الجريدة الرسمية