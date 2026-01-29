بمشاركة خبراء من الصين وبريطانيا، الجامعة المصرية الصينية تنظم مؤتمرها الدولي للصيدلة

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة كريمة عبد الكريم، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، عن افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للصيدلة بالجامعة (JIPC 2026)، والذي يُعقد بالشراكة مع الجمعية الصينية لأبحاث وتطوير الطب الصيني، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2026 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية هيئة الدواء المصرية، ويمثلها الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة.

وأوضحت أن المؤتمر يُعد منصة علمية دولية رفيعة المستوى، تجمع نخبة من خبراء الصيدلة والعلوم الصحية من كبرى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، من بينها جامعات القاهرة، عين شمس، المنصورة، طنطا، كفر الشيخ، قناة السويس، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة نيو جيزة، المركز القومي للبحوث، المعهد القومي للأورام، ومركز مارك للأبحاث، إلى جانب مشاركة متميزة من عدد من الخبراء الصينيين من جامعة سوتشو، وأكاديمية الصين للعلوم الطبية الصينية، ومعهد بكين – يوكايوان لأبحاث السرطان، فضلًا عن مشاركة خبراء صيدلة من جامعتي جرينتش ولندن بالمملكة المتحدة.

وأكدت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، ودعم التبادل العلمي والبحثي بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية على المستويين المحلي والدولي.

وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل فرصة واعدة للباحثين والطلاب والمستثمرين في مجالات الصناعات الدوائية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة الطبية، ومؤسسات الرعاية الصحية، للتواصل وتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التوجهات الصناعية والصحية.

برنامج المؤتمر الدولي للصيدلة

وأضافت أن برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية متخصصة، ومحاضرات قصيرة، وورش عمل تطبيقية في مختلف التخصصات الصيدلية والصحية، إلى جانب معرض مصاحب يضم عددًا كبيرًا من الشركات المصرية والصينية العاملة في قطاعات الأدوية، والأعشاب الطبية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الطبية.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة عزة أغا، الرئيس الشرفي للمؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى طرح رؤية صيدلية متكاملة تجمع بين الطب الغربي والطب الصيني في عصر الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن المؤتمر معتمد من المجلس الصحي المصري، بما يتيح لخريجي برنامجي فارم دي وفارم دي صيدلة إكلينيكية من مختلف الجامعات المصرية الحصول على 20 نقطة معتمدة ضمن منظومة التطوير المهني المستمر، والتي تتطلب استكمال 200 نقطة معتمدة خلال خمس سنوات لتجديد ترخيص مزاولة المهنة.

كما يوفر المؤتمر فرصًا متميزة للباحثين والطلاب لعرض أبحاثهم العلمية والمشاركة في المعرض المصاحب، بما يفتح آفاقًا واسعة للتدريب والتوظيف.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مينا تادرس، عميد كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء بالجامعة المصرية الصينية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشهد مشاركة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والمهنية وخبراء صناعة الدواء من مصر والصين، حيث يشارك من الجانب الصيني عدد من كبار ممثلي المؤسسات الرسمية والعلمية، يتقدمهم الدكتور لو تشون شنغ، الوزير المفوض والمستشار التعليمي لسفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر، والأستاذ الدكتور تساي جيان خواي، الأمين العام ومسؤول التعاون الدولي والشؤون الأكاديمية للجمعية الصينية لأبحاث وتطوير الطب الصيني، والدكتور ساي شيجيان، الأمين العام للجمعية الصينية للأدوية غير الوصفية.

كما يشارك في المؤتمر نخبة من الرواد والخبراء الأكاديميين والقيادات الصحية، من بينهم عدد من القيادات السابقة والحالية بهيئة الدواء المصرية، ورؤساء لجان قطاع الدراسات الصيدلية، وعمداء كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إلى جانب قيادات كبرى شركات الأدوية والمؤسسات الصحية، ونقباء صيادلة القاهرة والجيزة.

وأكد القائمون على مؤتمر (JIPC 2026) أنه يمثل حدثًا علميًا وصناعيًا بارزًا يعكس الدور الريادي للجامعة المصرية الصينية في دعم التكامل بين التعليم والبحث العلمي والصناعة، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الصيدلية والصحية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

