روسيا اليوم: موسكو سلمت كييف جثث 1000 عسكري

نقلت RT عن مصدر مطلع أن الجانب الروسي سلّم أوكرانيا جثث 1000 عسكري مقابل جثث 38 عسكريا روسيّا سلمتها كييف.

اتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا تم التوصل إليها في إسطنبول

وكانت عملية مماثلة قد جرت في 20 نوفمبر من العام الماضي، بموجب اتفاقيات بهذا الشأن قد تم التوصل إليها في إسطنبول.

أعادت روسيا أكثر من 11 ألف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في 11 ديسمبر، أنه في إطار عملية التبادل التي أعقبت محادثات اسطنبول، أعادت روسيا أكثر من 11 ألف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا. في المقابل، سلّمت أوكرانيا 201 جثة لجنود روس.

أعادت نحو 2500 أسير

وأشار لافروف إلى أن كل دولة أعادت نحو 2500 أسير إلى أراضيها.

وعُقدت مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في 23 يوليو في إسطنبول بشأن تبادل الجثث والأسرى، وأسفرت عن اتفاق بشأن المراحل اللاحقة من عملية التبادل.

موسكو: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي

جدير بالذكر أن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، أكد أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لعقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الحرب في أوكرانيا.

وقال مستشار الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، للتلفزيون الروسي الرسمي في الكرملين، بأن روسيا لم تستبعد قط مثل هذا اللقاء بين بوتين وزيلينسكي.

وأضاف يوري أوشاكوف، أنه إذا كان زيلينسكي مستعدا حقا لإجراء محادثات، فيمكنه القدوم إلى العاصمة الروسية "موسكو"، مضيفا أن بوتين قد صرح بذلك عدة مرات.

