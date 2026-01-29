ضبط 11 طن دقيق مهرب و3 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، ومنع البيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار، في إطار حماية جمهور المستهلكين.

وأكدت مصادر أمنية أن قطاع الأمن العام ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، كثف من حملاته التموينية لضبط المخالفات المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات المكبرة، التي نُفذت على مدار 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، وضُبط خلالها ما يزيد على 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم، تم تجميعها بغرض الاتجار غير المشروع وتحقيق أرباح دون وجه حق.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعارها المقررة.

تواصل الضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وفى سياق آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأكدت مصادر أمنية أن جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.

نتائج الحملات

وأوضحت التحريات أن القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في القضايا المحررة تجاوزت 3 مليون جنيه، في إطار استمرار الحملات الأمنية الهادفة إلى ضبط المخالفات والحفاظ على استقرار سوق النقد.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وجارٍ استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.

