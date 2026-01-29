الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وشباب بدو خليج العقبة

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وشباب بدو خليج العقبة
18 حجم الخط

التقى اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بمشايخ وعواقل وشباب بدو خليج العقبة، وذلك بمدينة نويبع، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ورئيس مدينة نويبع، وممثلي الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص المحافظ على عقدها للاستماع إلى المواطنين وتعزيز التواصل المجتمعي.

محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل وشباب بدو خليج العقبة

وخلال اللقاء، قدّم مشايخ وعواقل وشباب بدو خليج العقبة التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بمناسبة حصول مدينة شرم الشيخ على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة وما تحقق من إنجازات ملموسة، خاصة في ملف تقنين أوضاع الأراضي.

تحديد الأماكن المؤجرة لغرض السكن في أسيوط والسويس وشمال سيناء

انطلاق أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

ومن جانبه، زف محافظ جنوب سيناء بشرى سارة لأبناء المنطقة بقرب الموافقة على فتح باقي الوديان لممارسة سياحة السفاري، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل فتح ٨ وديان خلال الأشهر القليلة الماضية، بما يسهم في دعم النشاط السياحي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء البدو.

كما أكد المحافظ أنه جارٍ توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات لتوفير وحدات إسكان اجتماعي بأقل تكلفة ممكنة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار للأسر المستحقة.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى التنسيق مع الأجهزة والوزارات على رسوم دخول المحميات، كما تم اضافة ملف السياحة البيئية للارتقاء بافاق التنمية بمدينة نويبع.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص محافظ جنوب سيناء على استمرار اللقاءات الدورية مع مشايخ وعواقل وشباب البدو، دعمًا للتنمية الشاملة وتعزيز الشراكة المجتمعية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الابتدائية والإعدادية اعضاء مجلس الشيوخ الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء الدكتور خالد مبارك جائزة مصر للتميز الحكومي سيناء محافظ جنوب سيناء
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

كشفه زوج ابنته، سر رفض عمر سليمان استعمال الهاتف في إبلاغ الرسائل لـ مبارك

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

من الهاتف المحمول، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

اقتراح من أردوغان بشأن إيران، وترامب يرحب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية