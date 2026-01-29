محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وشباب بدو خليج العقبة

18 حجم الخط

التقى اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بمشايخ وعواقل وشباب بدو خليج العقبة، وذلك بمدينة نويبع، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ورئيس مدينة نويبع، وممثلي الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص المحافظ على عقدها للاستماع إلى المواطنين وتعزيز التواصل المجتمعي.

محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل وشباب بدو خليج العقبة

وخلال اللقاء، قدّم مشايخ وعواقل وشباب بدو خليج العقبة التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بمناسبة حصول مدينة شرم الشيخ على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة وما تحقق من إنجازات ملموسة، خاصة في ملف تقنين أوضاع الأراضي.

ومن جانبه، زف محافظ جنوب سيناء بشرى سارة لأبناء المنطقة بقرب الموافقة على فتح باقي الوديان لممارسة سياحة السفاري، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل فتح ٨ وديان خلال الأشهر القليلة الماضية، بما يسهم في دعم النشاط السياحي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء البدو.

كما أكد المحافظ أنه جارٍ توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات لتوفير وحدات إسكان اجتماعي بأقل تكلفة ممكنة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار للأسر المستحقة.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى التنسيق مع الأجهزة والوزارات على رسوم دخول المحميات، كما تم اضافة ملف السياحة البيئية للارتقاء بافاق التنمية بمدينة نويبع.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص محافظ جنوب سيناء على استمرار اللقاءات الدورية مع مشايخ وعواقل وشباب البدو، دعمًا للتنمية الشاملة وتعزيز الشراكة المجتمعية بالمحافظة.

