الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

ميناء العريش
ميناء العريش
18 حجم الخط

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم الأربعاء، إغلاق بوغاز الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة السفن والعاملين بالميناء.

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية 

وأوضحت الإدارة أن قرار الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط بما لا يسمح بحركة الملاحة البحرية الآمنة مؤكدة أنه سيتم إعادة فتح البوغاز فور تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح والأمواج، مع استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الميناء لمتابعة الموقف أولًا بأول.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة  اليوم الأربعاء وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على  أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

تحديد الأماكن المؤجرة لغرض السكن في أسيوط والسويس وشمال سيناء

انطلاق أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة العظمى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع امواج البحر المتوسط البحر المتوسط حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم شمال سيناء ميناء العريش ميناء العريش البحري سوء الأحوال الجوية
ads

الأكثر قراءة

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

124.95 جنيه، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

أندية أوروبا تتنافس على 6 بطاقات للتأهل المباشر لثمن نهائي دوري الأبطال

انخفاض عباد الشمس وارتفاع "سلايت وكريستال"، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية