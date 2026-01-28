18 حجم الخط

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم الأربعاء، إغلاق بوغاز الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة السفن والعاملين بالميناء.

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

وأوضحت الإدارة أن قرار الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط بما لا يسمح بحركة الملاحة البحرية الآمنة مؤكدة أنه سيتم إعادة فتح البوغاز فور تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح والأمواج، مع استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الميناء لمتابعة الموقف أولًا بأول.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة العظمى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

