تحديد الأماكن المؤجرة لغرض السكن في أسيوط والسويس وشمال سيناء

نشرت جريدة الوقائع المصرية في أعدادها 20 تابع (ب، ج، د)، الصدارة في 25 يناير 2026، قرارات محافظات أسيوط والسويس وشمال سيناء، بشأن تحديد قواعد ونظام تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.



-وجاء في قرار محافظة أسيوط رقم 145 لسنة 2026، تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفقًا لما انتهت إليه لجان حصر وتقسيم المناطق، التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بنطاق المحافظة، وفقًا للكشوف المعدة بهذا القرار.

-وقرار محافظة السويس رقم 160 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر، وفقًا لما انتهت إليه لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بالأحياء الخمسة بمحافظة السويس.

-وصدر قرار محافظة شمال سيناء رقم 268 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القـانون رقم 164 لسنة 2025، وفقًا لما انتهت إليه لجنة حصر المناطق، التى بهـا أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة شمال سيناء.





