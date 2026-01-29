برنامج عمل أبو الغيط خلال زيارته الرسمية إلى الهند اليوم

18 حجم الخط

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الخميس، وذلك بدعوة من وزارة الشئون الخارجية الهندية، حيث يشارك في عدة فعاليات في الهند.

أبو الغيط سيشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط سيشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي المقرر عقدها يوم 31 يناير الجاري بنيودلهي وبحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة (الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري)، وكذلك الدكتور سوبر امانیام جایشنکار وزیر الشئون الخارجية لجمهورية الهند، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الوزراء العرب.

افتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية

وأوضح المتحدث، أنه من المقرر أن يفتتح أبو الغيط غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية، وذلك بحضور كيرتي فاردان سينج وزير الدولة للشؤون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ بجمهورية الهند والدكتور وائل عواد المكلف بإدارة الغرفة، وكذلك السفراء العرب بنيودلهي، بالإضافة إلى لفيف من كبار رجال الأعمال والشركات من الجانبين العربي والهندي، مضيفًا أن تدشين الغرفة من شأنه الإسهام في تعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية والهند.

لقاءات أبو الغيط فى العاصمة الهندية نيودلهي

وأضاف رشدي، أنه من المقرر أيضًا أن يعقد على هامش الزيارة لقاء جماعي بين أبو الغيط والوزراء العرب من جانب، ونارندرا مودي رئيس وزراء الهند من جانب آخر لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسيلتقي أبو الغيط بوزير الشئون الخارجية الهندي سوبر امانيام جايشنكار، وذلك لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات العربية الهندية.

كما سيشارك أبو الغيط خلال الزيارة المرتقبة في ندوة حول “المشهد العالمي المتغير.. وتأثيره على المنطقة العربية”، بمركز أبحاث المجلس الهندي للشئون العالمية.

