سعر ومواصفات أرخص سيارة في السوق المحلي 2026
تراجعت أسعار سيارات بروتون داخل السوق المحلي، لتصبح أرخص سيارة في مصر خلال عام 2026، كما أنها تنضم لسيارات المجمعة محليا، ويصل سعرها 599.9 ألف جنيه بدلًا من 649.9 ألف جنيه سابقا، وبلغ قيمة التخفيضات نحو 50 ألف جنيه.
وحصلت سيارات بروتون محرك رباعي السرعات سعة 1.3 لتر مع نظام VVT بقوة 95 “حصانا” مع عزم أقصى للدوران 120 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات لتصل سرعتها القصوى 165 كم / ساعة.
مواصفات الأمن والسلامة لسيارات بروتون
2 وسادة هوائية
وفرامل مانعة للانغلاق ABS
وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD
ومساعد للفرامل فى حالات التوقف الطارئ بما يقصر مسافة التوقف
وحساس خلفي بإنذار صوتي لتسهيل ركن السيارة
ومصابيح LED للضوء النهاري في المصعد الأمامي
وهوائي خلفي قصير
ومشتت هواء يعزز ملامح الانسيابية والثبات
وفتحات عمودية تضيف مظهرا رياضيا
وشبكة علوية بتصميم منسجم مع شعار بروتون
وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية
وعدد 1 مدخل USB “بيانات” و2 للشحن، ومنفذ شحن كهرباي 12 فولت
وعجلة القيادة متعددة المهام مع أزرار تحكم في النظام الصوتي والرد على المكالمات
وسهولة تعديل ارتفاع عجلة القيادة
وشاشة وسائط 7 بوصة تتيح التحكم بسهولة في النظام الصوتي مع امكانية ربطها بسهولة بأنظمة تطبيقات الهواتف المحمولة “أندرويد أوتو”، وفلتر هواء متطور يقوم بعزل الأتربة مما يعزز جودة الهواء داخل الكابينة، وغيرها.
