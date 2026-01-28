الأربعاء 28 يناير 2026
اقتصاد

سعر ومواصفات أرخص سيارة في السوق المحلي 2026

سيارات
سيارات
تراجعت أسعار سيارات بروتون داخل السوق المحلي، لتصبح أرخص سيارة في مصر خلال عام 2026، كما أنها تنضم لسيارات المجمعة محليا، ويصل سعرها 599.9 ألف جنيه بدلًا من 649.9 ألف جنيه سابقا، وبلغ قيمة التخفيضات نحو 50 ألف جنيه.

 

وحصلت سيارات بروتون محرك رباعي السرعات سعة 1.3 لتر مع نظام VVT  بقوة 95 “حصانا” مع عزم أقصى للدوران 120 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات لتصل سرعتها القصوى 165 كم / ساعة.

مواصفات الأمن والسلامة لسيارات بروتون 

 2 وسادة هوائية

 وفرامل مانعة للانغلاق ABS

 وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD

ومساعد للفرامل فى حالات التوقف الطارئ بما يقصر مسافة التوقف

 وحساس خلفي بإنذار صوتي لتسهيل ركن السيارة

ومصابيح LED للضوء النهاري في المصعد الأمامي

 وهوائي خلفي قصير

 ومشتت هواء يعزز ملامح الانسيابية والثبات

وفتحات عمودية تضيف مظهرا رياضيا

وشبكة علوية بتصميم منسجم مع شعار بروتون

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية

 وعدد 1 مدخل USB “بيانات” و2 للشحن، ومنفذ شحن كهرباي 12 فولت

 وعجلة القيادة متعددة المهام مع أزرار تحكم في النظام الصوتي والرد على المكالمات

وسهولة تعديل ارتفاع عجلة القيادة

 وشاشة وسائط 7 بوصة تتيح التحكم بسهولة في النظام الصوتي مع امكانية ربطها بسهولة بأنظمة تطبيقات الهواتف المحمولة “أندرويد أوتو”، وفلتر هواء متطور يقوم بعزل الأتربة مما يعزز جودة الهواء داخل الكابينة، وغيرها.

