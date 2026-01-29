في ظروف غامضة، 3 أطفال يحاولون التخلص من حياتهم بالدقهلية خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

شهدت محافظة الدقهلية 3 محاولات انتحار مختلفة في مركز بلقاس ونبروه والجمالية بتناول أقراص غلة وأدوية مختلفة في ظروف غامضة، وجري نقل الحالات الثلاثة للمستشفيات لمحاولة إنقاذهم.

محاولة انتحار طفل بقرص غلة ببلقاس

جاءت الواقعة الأولي بإقدام طفل في منتصف العقد الثاني من عمره، على محاولة إنهاء حياته بتناول قرص غلة في منزله بقريه المعصره مركز بلقاس.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمحاولة إقدام طفل في منتصف العقد الثاني من عمره علي محاولة إنهاء حياته بتناول قرص غلة في منزله بقريه المعصره مركز بلقاس.

تفاصيل إصابة الطفل

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس وبالفحص تبين تناول الطفل “الحسيني س ال” 15 سنه قرص غلة ونتج عنه قيء واضطراب في درجه الوعي وألم بالمعدة وتلقى العلاج بمستشفي بلقاس المركزي .

والواقعة الثاني في قرية كفر قته مركز نبروه بإقدام طفلة في أول العقد الثاني من عمره بتناول أقراص علاجية في محاولة للتخلص من حياته.

تفاصيل إصابة الطفلة

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نبروه وبالفحص تبين إصابة “حنين ا ع ” 11 سنه بقيء واضطراب في درجه الوعي والم بالمعده، وتتلقي العلاج في مستشفي نبروه المركزي.



تفاصيل محالة طفلة إنهاء حياتها بـ 30 فرق لعلاج السكر بالجمالية

أما الواقعة الثالثة كانت بمحاولة طفلة إنهاء حياتها داخل منزلها في منطقه الجزيره بالجماليه بتناول 30 قرص من اقراص السكر في محاولة لإنهاء حياتها.



وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الجمالية وبالفحص تبين إصابة “اروي م ع” 15 سنه هبوط والم بالبطن وقيء وسرعه في ضربات القلب، وتتلقي العلاج داخل مستشفي الجمالية المركزي.

وتحرر عن الثلاث وقائع 3 محاضر مختلفة في مركز شرطة بلقاس ونبروه والجمالية بمحاولات انتحار للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

