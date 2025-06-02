الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

قرار من النيابة بشأن جثة ربة منزل أنهت حياتها بقرص غلة في الهرم

إسعاف
إسعاف

 بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واقعة مأساوية شهدتها منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث أُمرت بتشريح جثمان ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا، لبيان الأسباب الدقيقة لوفاتها، بعد أن تناولت قرص غلة سام أنهى حياتها في الحال، وسط أجواء من الحزن والذهول.

 

رسالة وداع مؤثرة قبل الموت

 التحقيقات كشفت أن السيدة أقدمت على إنهاء حياتها بعد معاناة طويلة مع خلافات زوجية مستمرة، حيث أرسلت رسالة صوتية مؤثرة إلى زوجها قبل لحظات من وفاتها، ناشدته فيها برعاية أطفالهما، وأوضحت الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار القاتل.

 

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث

 تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم الهرم، يفيد بالعثور على جثمان سيدة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقل النقيب أحمد عبادة، معاون المباحث، برفقة القوة الأمنية المرافقة، إلى محل الواقعة لإجراء الفحص والمعاينة.

 

الإجراءات القانونية

 تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريحه لبيان ملابسات الوفاة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تواصل التحقيقات لكشف كافة تفاصيل الحادث المأساوي.

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النيابة العامة منطقة الهرم الهرم الجيزة

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