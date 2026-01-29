60 مليون جنيه حصيلة بيع 18 محلا تجاريا بمزاد علني في العاشر من رمضان

18 حجم الخط

عُقدت جلسة المزايدة العلنية بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، وبحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزايدات، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وشمل الطرح بيع (١٨) محلًا تجاريًا وصيدلية واحدة، بمساحات تتراوح بين ١٥ و٤٦ مترًا مربعًا، بالأسواق التجارية بالقطعة ١/٢ بالمجاورة ٧٨ بالحي الحادي عشر، والقطعة رقم ٣٥ بحي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب طرح ٣ قطع أراضٍ زراعية بشرق المدينة، بمساحات تتراوح بين ٢٤ و٣٩ فدانًا، بنشاط زراعي، بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة خمسة عشر عامًا.

وأسفرت جلسة المزايدة عن بيع جميع المحال التجارية المطروحة والصيدلية، بقيمة إجمالية بلغت ٥٩٬٩٥٢٬٣١١ جنيهًا، كما أسفرت عن تخصيص قطع الأراضي الزراعية بقيمة إجمالية بلغت ٣٠٢٬٤٣١٬١٣٢ جنيهًا، مقابل حق الانتفاع لمدة خمسة عشر عامًا، بما يعكس الإقبال على الفرص الاستثمارية المطروحة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه النتائج تأتي في إطار خطة الجهاز لتعظيم الموارد، ودعم الأنشطة الاستثمارية والتجارية والزراعية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمدينة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مناخ الاستثمار، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية والإجراءات المنظمة.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة بشفافية كاملة، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ويعزز من مكانة المدينة كإحدى أهم المدن الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية.

