موعد تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية 10 مايو المقبل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

قام مسؤولو أجهزة تنمية مدن السويس الجديدة وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، بجولات تفقدية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية والبنية الأساسية للوقوف على مستوى التنفيذ ودفع العمل بالمشروعات.

ففي مدينة السويس الجديدة، تفقد مسؤولو الجهاز، أعمال التشطيبات النهائية بمشروع الإسكان الحر، والذي يعد أحد المشروعات السكنية الهامة بالمدينة بإجمالي 2064 وحدة سكنية (86 عمارة)، حيث تابعوا جودة تنفيذ الواجهات الخارجية، وأعمال النجارة (الأبواب والشبابيك)، ومستوى الدهانات الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل، تفقدت مسئولو الجهاز، مشروع الحضانة النموذجية، للاطلاع على اللمسات الأخيرة وأعمال التشطيبات النهائية بالمبنى، ومدى مطابقة التجهيزات للاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والأمان، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي وتقديم خدمة تعليمية وتربوية متكاملة تخدم قاطني المدينة.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، واصل جهاز المدينة تكثيف الأعمال بمواقع المشروعات السكنية بالمرحلتين الخامسة والثالثة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تشمل الأعمال استكمال رصف الطرق، وذلك استعدادًا لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المدن الجديدة.

وقام مسئولو جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بجولة تفقدية موسعة، لمتابعة المشروعات الحيوية وأعمال البنية التحتية على أرض الواقع، مع التركيز على منطقة الـ2600 فدانا باعتبارها من أكبر مناطق الامتداد العمراني بالمدينة.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ 625 عمارة سكنية بإجمالي يقارب 15 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مشروع «سكن مصر» الذي يضم 130 عمارة بإجمالي 3,120 وحدة سكنية، حيث ركزت الجولة على متابعة أعمال البنية التحتية والمرافق المختلفة، بما في ذلك رفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، من خلال إحلال وتجديد الأرصفة وبلاط الإنترلوك، وصيانة أعمدة الإنارة، وأعمال الزراعة وتنسيق المواقع والنظافة العامة، لضمان تقديم بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

بدورهم، قام مسئولو جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان، بجولة ميدانية موسعة لتفقد مشروع الإسكان الأخضر (سكن لكل المصريين)، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع

