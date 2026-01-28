اليوم، قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة بدر

18 حجم الخط

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر فصل التيار الكهربي عن عدد من المناطق بالمدينة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا اليوم الأربعاء الموافق 2026 / 1 / 28 وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية



وأوضح ان المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربى عنها: جزء من منطقة (العمارات 104) بالامتداد الشرقى.

كما أعلن جهاز مدينة الشروق، تنفيذ قرار السحب رقم (1 ) لسنة 2026، والمتضمن سحب ووضع يد الجهاز على قطعة أرض بمساحة 27 فدانًا، كائنة بالمنطقة الترفيهية شمال مدينة الشروق (الحديقة الإقليمية).

قال المهندس محمد متولي صابر، رئيس الجهاز إن تنفيذ القرار في ضوء مخالفة الشروط والضوابط التعاقدية، وعدم سداد المستحقات المالية وعدم الالتزام بالنشاط المخصص للأرض، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتصرف في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



قد أسفرت الحملة عن وضع يد الجهاز على الأرض، ووضع اللافتات الدالة على تبعيتها لجهاز مدينة الشروق وتأمين الموقع بالكامل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة طبقًا للقانون.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق استمرار تنفيذ قرارات السحب والإزالة بكل حزم ودون تهاون، حفاظًا على أملاك الدولة، ومنع أي تعديات أو استغلال غير قانوني، مشددًا على أن الجهاز يعمل وفق خطة واضحة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

أشار رئيس الجهاز إلى أن الحفاظ على أراضي الدولة يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية العمرانية المخططة، وضمان توجيه الأراضي للغرض المخصص لها بما يحقق الصالح العام.؛ فبتو

