دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يخطف فوزا هاما أمام بوروسيا في الجولة الـ8

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، خطف فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا هاما أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي إنتر ميلان اللاعب فيديريكو ديماركو في الدقيقة 80، وأندي ضيوف في الدقيقة 90+4.

تشكيل إنتر ميلان أمام بوروسيا دورتموند

وجاء تشكيل إنتر ميلان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، فرانشيسكو أتشربي، يان بيسيك.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريك مخيتاريان، زيلينسكي، سوسيتش، لويس هنريكي.

خط الهجوم: ماركوس تورام، يوان بوني.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان

بينما ضم تشكيل بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: كوبل.

الدفاع: إيمري كان، نيكو شلوتربيك، مانيه.

الوسط: رايرسون، فيليكس، جوب بيلينجهام، بن سبعيني.

الهجوم: فابيو سيلفا، جيراسي، بيير.

وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

وحسم فريقان فقط تأهلهما المباشر إلى دور الـ16، قبل الجولة الأخيرة، وهما آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، في حين تتبقى 6 بطاقات.

وتتنافس العديد من الفرق على البطاقات المتبقية للتأهل المباشر إلى المرحلة المقبلة، وعلى رأسهم: ليفربول، ريال مدريد، برشلونة ومانشستر سيتي.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

موعد مباريات ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وستُقام مرحلة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ذهاب وإياب، يومي 17/18، 24/25 فبراير المقبل.

وتُقام فيما بعد قرعة لمباريات دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز الأول والثاني في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 15/16/17/18.

صاحب المركز الثالث والرابع في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 13/14/19/20.

صاحب المركز الخامس والسادس في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 11/12/21/22

صاحب المركز السابع والثامن في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 9/10/23/24.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.