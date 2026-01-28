الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بحضور أبو ريدة، ختام مرحلة "التصفية" بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS" (صور)

أبو ريدة يتابع مشروع
أبو ريدة يتابع مشروع تنمية المواهب، فيتو
18 حجم الخط

مشروع تنمية المواهب، اختتمت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، مرحلة "التصفية" بمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes"، بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

أبو ريدة يحضرون مرحلة التصفية بمشروع المواهب

وحضر المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الختامي لمرحلة التصفية، تمهيدًا لاختيار العناصر المشاركة بالمرحلة النهائية، كما تواجد حمادة الشربيني ووليد درويش عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

وبدأ المشروع بالمرحلة الأولى، التي شملت زيارة جميع محافظات مصر، لاختيار أبرز المواهب من مواليد 2011، بينما أقيمت مرحلة التصفية خلال الأسبوع الحالي.

واختتمت تصفيات الناشئات أمس، الثلاثاء، قبل ختام تصفيات الناشئين اليوم.

وفد فيفا يشرف على مشروع تنمية المواهب

وأشرف على مرحلة التصفية، هاري فارلي، لابان سكوت وروي بيترز مكتشفا المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA"، إلى جانب أحمد الجوهري، مدير المشروع، وعاطف عطية، المنسق العام.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بتلك المرحلة السنية، وتجهيزهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم.

المديرون الفنيون في مشروع تنمية المواهب

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشروع تنمية المواهب الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابوريده حمادة الشربيني وليد درويش أحمد الجوهري

مواد متعلقة

بدء مرحلة "التصفية" بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS" (صور)

فيفا: أكثر من نصف مليار طلب للحصول على تذاكر كأس العالم 2026

68 ناشئة في اليوم الأول لاختبارات الفتيات بمشروع تنمية المواهب

بدء المرحلة الثانية لاختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون مع الفيفا (صور)
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

ارتفاع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا المتصدر 2/3 في الدوري الممتاز

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية