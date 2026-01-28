بحضور أبو ريدة، ختام مرحلة "التصفية" بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS" (صور)

18 حجم الخط

مشروع تنمية المواهب، اختتمت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، مرحلة "التصفية" بمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes"، بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

أبو ريدة يحضرون مرحلة التصفية بمشروع المواهب

وحضر المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الختامي لمرحلة التصفية، تمهيدًا لاختيار العناصر المشاركة بالمرحلة النهائية، كما تواجد حمادة الشربيني ووليد درويش عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

وبدأ المشروع بالمرحلة الأولى، التي شملت زيارة جميع محافظات مصر، لاختيار أبرز المواهب من مواليد 2011، بينما أقيمت مرحلة التصفية خلال الأسبوع الحالي.

واختتمت تصفيات الناشئات أمس، الثلاثاء، قبل ختام تصفيات الناشئين اليوم.

وفد فيفا يشرف على مشروع تنمية المواهب

وأشرف على مرحلة التصفية، هاري فارلي، لابان سكوت وروي بيترز مكتشفا المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA"، إلى جانب أحمد الجوهري، مدير المشروع، وعاطف عطية، المنسق العام.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بتلك المرحلة السنية، وتجهيزهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم.

المديرون الفنيون في مشروع تنمية المواهب

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.